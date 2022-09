itinisère - Publié le 28/09/2022

L'édition 2022 du Cross la Vizilloise se déroulera ce week-end, le dimanche 2 octobre à Vizille.

Deux randonnées, deux courses adultes et 4 courses enfants seront au programme cette année pour soutenir l'association Angelman qui oeuvre pour accompagner les familles et le travail sur les recherches concernant ce syndrôme. 50 centimes seront reversés à l'association pour toute inscription et vous pourrez faire un don si vous le souhaitez à la fin de votre inscription.

Les parcours :

Parcours course adulte de 8 Km : Départ à 9h30 du Gymnase du parc du Domaine de Vizille.

: Départ à 9h30 du Gymnase du parc du Domaine de Vizille. Parcours course adulte de 14 Km : Départ à 9h15 du Gymnase du parc du Domaine de Vizille.

: Départ à 9h15 du Gymnase du parc du Domaine de Vizille. Parcours randonnée adulte de 8 Km : Départ à 8h45 du Gymnase du parc du Domaine de Vizille.

: Départ à 8h45 du Gymnase du parc du Domaine de Vizille. Parcours randonnée adulte de 14 Km : Départ à 8h45 du Gymnase du parc du Domaine de Vizille.

: Départ à 8h45 du Gymnase du parc du Domaine de Vizille. Parcours des endants : Départ du Gymnase du parc du Domaine de Vizille Pour les enfants de 11 à 15 ans : Départ à 11h30 (2 Km) Pour les enfants de 8 à 10 ans : Départ à 11h45 (1,5 Km) Pour les enfants de 6 à 7 ans et Sport Adapté : Départ à 12h (1 Km) Pour les enfants de 5 ans et moins : Départ à 12h15 (420 m)

: Départ du Gymnase du parc du Domaine de Vizille

Retrouvez toutes les informations pour vous inscrire sur le site de l'événement.

