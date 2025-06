itinisère - Publié le 09/06/2025

La 77ᵉ édition du Critérium du Dauphiné se déroulera du dimanche 8 au dimanche 15 juin 2025, sur un parcours de 8 étapes pour environ 1 200 km, incluant un contre-la-montre individuel et trois arrivées en altitude, à travers l’Allier, le Puy‑de‑Dôme, l’Isère et les massifs alpins.

Première référence de la saison, elle offre un repère crucial avant le Tour de France.

Critérium du Dauphiné 2025 en Isère : préparez vos déplacements

Le Critérium du Dauphiné fait son retour en Isère ! Cette prestigieuse course cycliste rassemblera les plus grands coureurs dans un parcours exigeant à travers l’Auvergne-Rhône-Alpes, en prélude au Tour de France. Deux étapes concernent directement le département de l’Isère : le mardi 10 juin et le jeudi 12 juin.

📅 Étape 3 – Mardi 10 juin 2025 : Brioude → Charantonnay (207 km)

Le peloton rejoindra l’Isère pour une arrivée dans la commune de Charantonnay, après une longue étape au départ de Brioude en Haute-Loire. Le relief vallonné de cette journée promet une course animée, favorable aux puncheurs et échappées matinales.

ℹ️ Le Département de l’Isère informe les usagers que, à l’occasion du passage du Critérium du Dauphiné entre Brioude et Charantonnay, des restrictions de circulation seront mises en place sur les routes départementales empruntées par les coureurs le mardi 10 juin 2025.

📅 Étape 5 – Jeudi 12 juin 2025 : Saint-Priest → Mâcon (183 km)

Cette étape accidentée traversera également une partie du territoire isérois en début de parcours. Le peloton franchira les environs lyonnais avant de se diriger vers le nord et l’arrivée à Mâcon.

ℹ️ À l’occasion du passage du Critérium du Dauphiné entre Saint-Priest (Rhône) et Mâcon (Saône-et-Loire), des restrictions temporaires de circulation seront mises en œuvre sur les routes départementales traversées par la course, le jeudi 12 juin 2025. Le Département de l’Isère invite les usagers à anticiper leurs déplacements.

🚗 Circulation – Infos pratiques

Des perturbations de circulation sont à prévoir, notamment des interdictions temporaires de circulation et des déviations locales dans les secteurs concernés.

👉 Pour consulter les conditions de circulation en temps réel, les horaires de fermeture et de réouverture des routes, rendez-vous sur la page dédiée :

🔗 Infos route– Itinisère