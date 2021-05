itinisère - Publié le 26/05/2021

Le Critérium du Dauphiné est de passage en Isère les 4 et 5 juin prochain ! L’occasion pour les coureurs de (re)découvrir le département et ses beaux cols ! Retrouvez le parcours ainsi que les perturbations routes et transport à prévoir !

Le Critérium du Dauphiné : le parcours

Pour cette édition 2021, le Critérium du Dauphiné fait étape en Isère au Sappey en Charteuse et à Saint Martin le vinoux (6e et 7 étape).

Découvrez le pacours de la course :

Etape 1 : ISSOIRE > ISSOIRE – 30/05 _ 182 km

Etape 2 : BRIOUDE > SAUGUES 31/05 – 173 km

Etape 3 : LANGEAC > SAINT-HAON-LE-VIEUX 01/06 - 172.5km

Etape 4 : FIRMINY > ROCHE-LA-MOLIERE 02/06 – 16.4 km

Etape 5 : SAINT-CHAMOND>SAINT-VALLIER 03/06 175.4km

Etape 6 * : LORIOL-SUR-DROME>LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE 04/06 167/5km

Etape 7 * : SAINT-MARTIN-LE-VINOUX > LA PLAGNE 05/06 171.5km

Etape 8 : LA LÉCHÈRE LES BAINS > LES GETS 06/06 147km

*étapes se déroulant en Isère

Perturbations à prévoir sur les routes départementales

Les coureurs du Critérium du Dauphiné seront de passage en Isère les 4 et 5 juin 2021 ( 6ème et 7e étapes). Des perturbations sur les routes sont à prévoir :

Attention, pour ces étapes et sur l’ensemble des itinéraires, les coureurs bénéficieront d’une priorité de passage. Les concurrents seront escortés par l’escadron motocycliste des forces de l’ordre.

Les axes empruntés seront fermés environ 10 à 15 minutes avant le passage de la voiture de tête de course et jusqu’à 5 minutes environ après le passage de la voiture balai. L'itinéraire est fermé dans les 2 sens de circulation.

Toutefois, si les circonstances l’exigent, la coupure ou le rétablissement de la circulation seront laissés à l’initiative des services de Gendarmerie, suivant la configuration des évènements.

Perturbations à prévoir sur les lignes Transisère