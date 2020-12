itinisère - Publié le 22/12/2020

Amélie, de la famille Tinizère a choisi le covoiturage pour rejoindre ses proches. Passez les fêtes de fin d’année de manière solidaire, en choisissant le covoiturage sur itinisère !

Noël solidaire en covoiturage !





Partager un siège disponible c’est permettre aux Français de retrouver leurs proches pour Noël après de longues semaines ou mois de séparation.



Dans cette démarche solidaire, Blablacar versera 1 euro pour chaque trajet covoituré à plusieurs associations caritatives dont les Restos du Cœur et la Fondation de France (du 15 décembre 2020 au 3 janvier 2021).

Le covoiturage, un moyen de transport qui minimise les contacts

Le covoiturage est un moyen de transport qui minimise les contacts et aide ainsi à voyager dans des conditions plus sûres.

Cependant, il est nécessaire de conserver les mesures barrières et les obligations sanitaires suivantes :

Le port d’un masque couvrant le nez et la bouche pour le conducteur et les passagers à partir de 11 ans ;

Le véhicule peut accueillir deux passagers à l'arrière et un passager à l'avant ;

Le conducteur peut refuser l’accès à son véhicule à un passager ne portant pas de masque.

Ne pas voyager en cas de symptômes

Attention, il est interdit de se déplacer hors de chez soi entre 20 heures et 6 heures (hormis pour les dérogations prévues par le gouvernement).

Nouvelle option « Un seul à l’arrière » chez Blablacar

Développée temporairement lors de la crise sanitaire, Blablacar a sorti une nouvelle option nommée « Un seul à l’arrière”.

A disposition des conducteur·rice·s, cette option créée une distanciation physique dans la voiture et le passager peut ainsi s’asseoir seul à l’arrière.

Comment trouver son covoiturage sur itinisère ?

Le calculateur d’itinéraire intègre les covoiturages de nos différentes plateformes partenaires : Mov'ici Blablacar, La Roue Verte et Klaxit.



Lors de votre recherche, n’oubliez pas de sélectionner le mode de transport « covoiturage » représenté par une voiture avec plusieurs occupants.

Pour calculer votre trajet, rendez-vous directement ici : calculer son trajet de covoiturage sur itinisère