itinisère - Publié le 22/02/2021

Ouverture de quatre lignes de covoiturage entre la Bièvre et Grenoble

Covoiturer facilement malgré les contraintes qu’impose la vie professionnelle : voilà le défi auquel s’attaque le Département de l’Isère sur les trajets quotidien entre la Bièvre et Grenoble.

Le Département de l’Isère développe depuis le lundi 22 février des lignes de covoiturages illicov aux avantages multiples :

Les passagers bénéficient des trajets retours garantis

Les conducteurs sont indemnisés même sans transporter de passagers

Un gain de temps pour tous, en profitant de la nouvelle voie réservée au covoiturage sur l’A48 (après le péage de Voreppe en entrée Nord-Ouest de Grenoble)

Vous faites régulièrement le trajet entre la Bièvre et Grenoble ? Découvrez les itinéraires et arrêts des lignes au départ de La Côte-Saint-André et de Saint-Etienne de Saint-Geoirs.

Inscriptions sur https://illicov.fr/bievre/