itinisère - Publié le 12/09/2023

Cette fête déjantée, connue dans le monde entier, et qui célèbre toutes les formes de vol libre, va souffler ses 50 bougies en septembre 2023 …

Ce sera l'occasion d'une édition hors-normes ! Au cœur de la vallée du Grésivaudan, la Coupe Icare c'est tout à la fois un spectacle aérien époustouflant qui fait briller les yeux des petits et des grands ; un Festival International du Film Aérien pour découvrir d'incroyables images d'aventures aéronautiques à travers le monde ; un festival d'arts de rues et de concerts où fanfares, artistes et musiciens embarquent le visiteur dans leurs univers oniriques et décalés ; un grand rassemblement de montgolfières avec des dizaines de ballons qui viennent saluer la course du soleil ; un salon pour tout connaître des dernières innovations et rencontrer tous les acteurs des sports aériens ; la folie d'un gigantesque bal costumé sur terre comme dans le ciel avec le fameux concours de vol déguisé ; une multitude d‘activités et animations dédiées au plus petits … Et bien plus encore ! La coupe Icare, c'est depuis 50 ans un festival multi-facettes, dont la magie séduit les pilotes passionnés comme les familles et les néophytes de l'aérien. (Source :Vanessa Michy - Auvergne Rhône Alpes Tourisme).

Programme

- Icarnaval : le fameux concours de déguisements de (fous) volants - samedi et dimanche

- Icare show : le fabuleux show aérien - du vendredi au dimanche

- Icares du Cinéma : le festival du film dédié aux sports aériens, qui fêtera cette année sa 40ème édition - du mardi au dimanche

- Icare Test : 2 jours pour tester du matériel, rencontrer les constructeurs et découvrir les innovations - mardi et mercredi

- Icare Expo : le salon incontournable des professionnels du vol libre - du jeudi au dimanche

- Icare Mômes : des animations dédiées à l'aérologie pour les enfants - du vendredi au dimanche

- Icare Folies : des concerts et des arts de rues pour le plaisir des yeux et des oreilles - du jeudi au dimanche à Lumbin (atterrissage) :

- Icare Ballons : (le rendez-vous des montgolfières) - du vendredi au dimanche

- Icare Atterro : (ULM, cerfs-volants, kite, aéromodélisme, salon grand public...) - du vendredi au dimanche

Et comme d'habitude, plein de belles surprises : slackline, Aigles du Léman...

Venir en voiture



Toutes les restrictions de circulation seront présentées en pages info route.

La circulation dans la zone parking-camping dite « des Dioux », près du déco Sud, sera possible via le chemin des Vials jusqu'au vendredi soir.

>> Samedi/dimanche : seulement sortie. Jusqu'à la fin de la Coupe.

L'espace des Dioux reste réservé aux pilotes qui souhaitent dormir au calme. Cette zone sera donc surveillée toutes les nuits afin d'assurer à chacun calme et tranquillité.



Parkings camping-cars : chaînes conseillées pour les parkings en herbe.

ACCES ET RECOMMANDATION

A St Hilaire, samedi et dimanche de 9h à 18h, la route sera fermée dans la traversée du village.

ACCES ST HILAIRE/Côté Chambéry-St Bernard

Un sens unique est mis en place samedi et dimanche :

- Montée par la RD29 depuis Le Touvet

- Descente par la RD30 via La Terrasse

ACCES ST HILAIRE/Côté Grenoble-St Pancrasse

La RD30 côté Grenoble – via St Nazaire les Eymes – reste ouverte dans les deux sens.

NOS CONSEILS

- Privilégier les navettes

- En voiture, privilégier la montée par St Nazaire les Eymes (côté Grenoble, Autoroute A41 sortie 24.1) : davantage de parkings à votre disposition Dans tous les cas, venez avant 9h. Le spectacle commence tôt !

Venir en Transport en commun

Navettes Grenoble-Lumbin

Navettes ICAREXPRESS entre Grenoble (gare routière/Hôtel de ville) et Lumbin. Seulement le Samedi et dimanche, toutes les 10 minutes : Direction Lumbin : de 9h à 13h30. Direction Grenoble : de 9h à 19h. 2 euros l'aller-retour (gratuit pour les moins de 12 ans et détenteurs d'un titre TER Auvergne-Rhône-Alpes).



Navettes parkings depuis Lumbin, Brignoud, Crolles et La Terrasse

Navettes ICARENBUS entre les parkings de la vallée, l'aire d'atterrissage de Lumbin et le site de décollage de St Hilaire, samedi et dimanche de 9h à 19h :

- Ligne ORANGE : Crolles, (rond-point du Rafour), Lumbin, La Terrasse : toutes les 15 min

- Ligne BLEUE : Lumbin-St Hilaire : toutes les 15 min

- Ligne ROSE : La Terrasse-St Hilaire : toutes les 15 min

Pour les lignes BLEUE et ROSE : dernière montée : 15h.

NAVETTES PILOTES Lumbin-St Hilaire

- Navettes Coupe Icare : mardi/mercredi de 10h30 à 17h30, réservées aux Pilotes Icare Test. Gratuites. Toutes les 1h30 environ.

- Ligne 305 (grand public) : jeudi de 9h à 19h. Tarif 1 €. - Navettes Coupe Icare : vendredi de 9h à 19h. 1 navette/1h30 environ. Gratuit.

- Navettes Icarenbus Pilotes (voltige et déguisés) : samedi et dimanche de 9h à 19h. Gratuit.

NAVETTES GRAND PUBLIC Lumbin-St Hilaire

- Ligne 305 : du mardi au vendredi de 9h à 19h. Tarif 1 €.

- NOUVEAU Navettes nocturnes ligne 305 : du mardi au samedi de 19h à 1h. Tarif 1 €.

- Navettes Icarenbus (ligne bleue) : du samedi au dimanche de 9h à 19h.

NAVETTE ST HILAIRE

- de l'entrée de St Hilaire, côté Grenoble, jusqu'au cœur de la manifestation : jeudi de 14h à minuit ; vendredi de 9h à 1h du matin ; samedi de 9h à 2h ; dimanche de 9h à 17h (fréquence toutes les 10 min). Cette navette dessert le camping et les parkings situés vers le terrain de foot. Gratuit.

- de l'entrée de la manifestation, côté Le Touvet, jusqu'à St Bernard : samedi/dimanche (mêmes horaires que côté Grenoble). Cette nouvelle navette dessert le nouveau parking à St Bernard.

- route Col de Marcieu : parking à l'Eglise de St Bernard, accessible à pied ou en voiture, nouvelle navette St Bernard (Eglise) / St Hilaire.

Poussettes autorisées dans les soutes. Animaux interdits dans les navettes.

