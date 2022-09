itinisère - Publié le 15/09/2022

LA COUPE ICARE : UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DEPUIS 49 ANS

En un demi-siècle, la Coupe Icare est devenue la manifestation dédiée aux différentes formes de vol libre la plus importante au monde, un rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui aiment rêver la tête en l’air. La Coupe Icare offre une palette de rendez-vous festifs, sportifs, artis - tiques et culturels pour tous les pub - lics. Pilotes aguerris comme novices, grand public, petits et grands, se re - trouvent chaque année pour un grand moment de fête et s’émerveiller devant les prouesses des plus grands pilotes, applaudir les nombreuses créations et manifestations artistiques et découvrir les dernières innovations d’un secteur en constante évolution. Durant 6 jours, évoluent des parapentes, deltaplanes, paramoteurs, ballons, avions de vol - tige et beaucoup d’autres formes de sport aérien léger.

Le programme

6 jours de festivités !





Dans le ciel de St Hilaire :





- Icarnaval : le fameux concours de déguisements de (fous) volants - samedi et dimanche

- Icare show : le fabuleux show aérien - du vendredi au dimanche

- Icares du Cinéma : le festival du film dédié aux sports aériens, qui fêtera cette année sa 40ème édition - du mardi au dimanche

- Icare Test : 2 jours pour tester du matériel, rencontrer les constructeurs et découvrir les innovations - mardi et mercredi

- Icare Expo : le salon incontournable des professionnels du vol libre - du jeudi au dimanche

- Icare Mômes : des animations dédiées à l'aérologie pour les enfants - du vendredi au dimanche

- Icare Folies : des concerts et des arts de rues pour le plaisir des yeux et des oreilles - du jeudi au dimanche





à Lumbin (atterrissage) :





− Icare Ballons (le rendez-vous des montgolfières) - du vendredi au dimanche

− Icare Atterro (ULM, cerfs-volants, kite, aéromodélisme, salon grand public...) - du vendredi au dimanche

Et comme d'habitude, plein de belles surprises : slackline, Aigles du Léman...

Comment y allez?

ACCES AU SITE DE ST HILAIRE



Ligne T85 du réseau Cars Région vers "Plateau des petites roches"

ACCES ST HILAIRE par le Sud / Côté Grenoble - St Pancrasse)

Autoroute A41 - sortie 24.1 / St Ismier - Villard Bonnot - puis direction : St Nazaire les Eymes puis St Hilaire du Touvet /Plateau des Petites Roches

La RD30 côté Grenoble – via St Nazaire les Eymes - reste ouverte dans les deux sens durant tout l'évènement

ACCES ST HILAIRE par le Nord / Côté Chambery - St Bernard du Touvet)

Autoroute A41 - sortie 23 / le Touvet - puis direction St Hilaire du Touvet/Plateau des Petites Roches

Un sens de circulation unique est mis en place samedi et dimanche :

• Montée par la RD29 depuis Le Touvet

• Descente par la RD30 via La Terrasse

ATTENTION : SAMEDI et DIMANCHE de 10h à 18h, la route sera fermée dans la traversée de St Hilaire (coeur de la manifestation), entre le rond-point du Garage (côté Nord) et le terrain de football-camping (côté Sud).



Par conséquent, samedi et dimanche à partir de 9h30, la montée par la RD29 est vivement déconseillée à partir du Touvet (par manque de parkings disponibles de ce côté du village)



Merci d'accéder au Plateau par St Nazaire les Eymes/St Pancrasse (davantage de parkings à votre disposition)

ACCES AUX DIOUX

Recommandations

L'accès au parking des DIOUX, aire privilégiée et à destination des festivaliers " de longue durée", à proximité immédiate et au coeur de la manifestation se fait dorénévant uniquement via le chemin des vials.

Ce chemin est A SENS UNIQUE.

JEUDI & VENDREDI :

entrée aux Dioux : de 14h à 21h

sortie du parking : de 9h à 14h

Circulation interdite en dehors de ces horaires - les frais de remorquage seront à vos frais

SAMEDI : entrée aux Dioux de 8h à 12h

A partir de samedi 12h, il est uniquement possible de sortir des DIOUX.