En 2024, un téléphérique urbain connecté au réseau de transports en commun et proposant 6 stations, vous permettra de relier Fontaine à Saint-Martin-le-Vinoux grâce à un simple ticket Tag.

Un téléphérique urbain entre Fontaine et Saint-Martin-le Vinoux

Le Syndicat mixte des mobilités de l’aire grenobloise (SMMAG) a entériné, en juin 2020, la création de ce nouveau téléphérique d'ici 2024. Un chantier d’envergure de 65 millions d’euros HT, qui s’appuiera sur le savoir-faire de l’entreprise locale Poma (née à Grenoble en 1936), leader mondial des solutions de transport par câble depuis près d’un siècle.

Le transport par câble constitue la meilleure solution pour répondre aux besoins de mobilités présents et futurs du secteur nord-ouest de l’agglomération. Il présente de multiples qualités :

aérien, donc non soumis aux obstacles au sol, comme les rivières Isère et Drac, les routes A480 et RN481 et la voie ferrée…

fiable, car il circule en site propre intégral et ne connaît d'interruptions de service qu'en cas de vents très violents ;

écologique, puisqu'il s'agit d'un mode de transport décarboné,

, puisqu’il s’agit d’un mode de transport décarboné, économique, son coût au kilomètre étant inférieur à celui d’un tramway.

Tracé du téléphérique urbain qui reliera Fontaine à Saint-Martin-le-Vinoux

Concertation du 1er octobre au 1er décembre

Du 1er octobre au 1er décembre 2021, le Syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise (SMMAG) organise une nouvelle concertation afin d’informer et de recueillir les observations, avis, et propositions sur le projet, et principalement sur :

La mise en compatibilité du PLUi ;

La configuration des cabines ;

L’aménagement des espaces publics autour des stations.

Vous êtes invité.e.s à participer à la concertation autour du projet