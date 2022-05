itinisère - Publié le 05/05/2022

Le challenge Mobilité : "Au travail j'y vais autrement !"

Le Challenge Mobilité vise à promouvoir les modes de transports alternatifs : marche, vélo, transports en commun, covoiturage... auprès des actifs pour leurs déplacements domicile-travail.

Quelle que soit leur taille, toutes les structures publiques, privées ou associatives sont invitées à inscrire et comptabiliser les déplacements en mode alternatif de leurs salariés la journée du 2 juin 2022. Un classement régional et local des établissements sera établi et donnera lieu à une cérémonie régionale de remise des prix se tiendra ensuite.



La challenge mobilité, un moyen ludique et convivial pour promouvoir les transports publics et toutes mobilités douces pour se déplacer. Pour un jour ou tous les jours !



Les offres - Challenge Mobilité - dans le département de l'Isère

CARS REGION ISERE :

Les trajets des Cars Région en Isère sont GRATUITS le 2 juin 2022 dans le cadre du Challenge Mobilité ! (tous les trajets en cars interurbains dans le département de l'Isère vous sont offerts par la Région Auvergne-Rhône-Alpes sur le réseau des Cars Région).

TER AUVERGNE-RHONE-ALPES :

Voyagez pour 2€ dans toute la région avec TER Auvergne-Rhone-Alpes le jeudi 2 juin 2022 (*tarif promotionnel soumis à conditions, uniquement sur des trajets inférieurs à 60km, billets non échangeable, non remboursable.)

MOV'ICI :

Durant la semaine du Challenge du 30 mai au 3 juin 2022, covoiturez pour tenter de gagner des bons cadeaux !

Des bons cadeaux d'une valeur de 30 euros sont à gagner pour les 15 covoitureurs ayant économisé le plus de CO2.

CITIZ ALPES LOIRE :

Les frais d'inscription et 3 mois d'abonnement offerts à l'occassion du Challenge Mobilité !*

*Offre valable jusqu'au 30/06/2022 avec le code promo "CHALLENGE22" pour toute nouvelle inscription (non cumulable non remboursable). Sans engagement. Pour les particuliers et les professionnels, pas de location possible dans les autres villes du réseau pendant la période découverte. Offre limitée à un conducteur pour les particuliers et à 5 badges pour les pros pendant la période de gratuité.

