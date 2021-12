itinisère - Publié le 17/12/2021

Animations et marchés de Noël :



🎄 10h30-17h : partez à la rencontre du Père Noël et découvrez le marché artisanal à Chamrousse 1650 - Recoin.

🎅 17h-20h : vivez l'événement Chalet du Père Noël en traversant la forêt enchantée du Plateau de l'Arselle à Chamrousse 1600.

Initiative éco-responsable et sociétale : collecte solidaire de vêtements chauds et chasse au trésor solidaire au profit de l'association "les Petits Princes".

Pour vous rendre à ces animations en transport en commun depuis Grenoble, par exemple: https://bit.ly/3GPPgNn

Et pour venir en voiture, pensez à vérifier vos conditions de trafic avant votre départ ! https://www.itinisere.fr/fr/infos-route/140/TrafficInfo

AUTRES ÉVÉNEMENTS :