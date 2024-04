itinisère - Publié le 17/04/2024

Randonnée sans voiture 2 jours / 1 nuit - La cabane de Lou Pi, belvédère du Beaumont

Arrêt transport La Salle-en-Beaumont - Eglise (790 m) – 35 min (1.3 km, D+ 112 m)

Depuis l’arrêt, rejoindre au nord-est le hameau Les Parajons par la piste balisée. Poursuivre par la piste (direction est) qui longe d’abord la rivière avant de monter progressivement jusqu’à atteindre le canal du Beaumont.

1) Le Canal du Beaumont (915 m) – 1 h 15 (2.2 km, D+ 302 m, D- 12 m)

Continuer de monter par le sentier nord-est surplombant la rivière (sentier bien tracé mais passant au-dessus de petites barres) pour atteindre le village de St Michel en Beaumont, sa fontaine (recharge en eau utile si vous dormez en cabane) et son église. Juste après l’église, prendre la rue à gauche pour rejoindre le carrefour de la Ceintura.

2) La Ceintura – St-Michel-en-Beaumont (1206 m) – 45 min (1.9 km,

D+ 105 m, D- 33 m)

Tourner alors à gauche pour emprunter vers l’ouest le Chemin de St Laurent direction St Laurent en Beaumont, d’abord goudronné puis poursuivant par une piste que l’on suit jusqu’à apercevoir sur notre gauche la cabane de Lou Pi.

3) Cabane de Lou Pi (1273 m) – 1 h 30 (4.8 km, D- 389 m)

Depuis la cabane, revenir sur la piste et la continuer vers l'ouest en sous-bois pour atteindre une ferme. Rejoindre alors une large piste caillouteuse rejoignant le hameau des Ailloux et se transformant en route goudronnée. La suivre jusqu’au hameau de Chalméane puis de Saint Laurent en Beaumont que l’on traverse. En sortie du village, atteindre le virage de Font Vieille où l’on quitte la route.

4) Font Vieille – St-Laurent-en-Beaumont (898 m) – 1 h 20 (4.3 km,

D+ 78 m, D- 61 m)

Prendre la piste rejoignant après un court virage le canal de Beaumont. Le suivre alors par son sentier thématique aménagé qui nous conte la grande histoire de la réalisation de ce canal, jusqu’à atteindre le point n°1 et rallier par le chemin aller l’arrêt de bus de départ.

Retour en transport La Salle en Beaumont - Eglise (790 m)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Complément d'accueil : Nuit en cabane de Lou Pi (5 places pour dormir) Poêle à bois dans la cabane, stock de bois disponible/à ravitailler Fontaine à St-Michel-en-Beaumont, Cimetière à St-Laurent-en-Beaumont

Durée journalière : 3h 0 m

Durée itinérance : 2 j

Distance : 15.7 km

Dénivellation positive : 544 m

Dénivellation négative : 54 m

Cotation : Niveau vert - Facile

Type d'itinéraire : Boucle

Référence cartographique : Carte IGN Top 25 : 3336 OT

Passages délicats : Être vigilant avec les enfants en particulier : - passage surplombant la rivière au-dessus de barres rocheuses (chemin bien tracé sans difficulté) - le long du canal lorsque celui-ci est en eau (courant qui peut être important)

Complément localisation : Depuis Gare de Grenoble : ligne Bus Cars Région T90 ou T91, arrêt La Salle en Beaumont Eglise

Animaux acceptés

INFORMATIONS PRATIQUES

Matheysine Tourisme

38350 La Salle-en-Beaumont

04 76 81 18 24 | 04 76 81 05 71

contact@matheysine-tourisme.com



Ouvertures : Du 01/05 au 31/10. Sous réserve de conditions météo favorables.

Tarifs : Accès libre. Prévoir le coût du trajet en Bus Cars Région.

Randonnée sans voiture 2 jours / 1 nuit - Lacs et Refuge des 7 Laux

Plateau des 7 Laux avec ses nombreux lacs est une belle récompense après les efforts de la montée. La nuit peut se faire au refuge des 7 Laux (sur réservation), en cabane non gardée ou en bivouac. Itinéraire avec transports en commun proposé par Alpes Là.

Départ : Fond de France, Haut-Bréda (1086 m) – 1 h 35 (2.6 km, D+ 458 m)

Depuis le Gite l’Essentiel, emprunter le sentier sud-ouest pour rejoindre France Barral. Traverser le Pont de la Sauge et poursuivre à l’est par la piste en forêt : au bout de 300 m, à Côte Rosset, on rejoint le sentier du GR 738/Tour du Pays d’Allevard®.

Emprunter le GR738® dans le sens de la montée. Il s‘élève en forêt d’abord sud-est puis se raidit pour suivre la croupe au sud-ouest.

Arriver au croisement nommé Les 2 Ruisseaux

1) Les 2 Ruisseaux (1563 m) – 1 h 45 (2.5 km, D+ 536 m)

Ignorer ici le chemin menant au Chalet du Gleyzin (itinéraire alternatif proposé pour le retour) pour poursuivre toujours par le GR738® qui est moins exposé au soleil le matin. Le sentier sort vite de la forêt pour remonter dans le vallon en traversant à plusieurs reprises le ruisseau du Bréda, terminant par un passage plus raide au-dessus d’une gorge. Déboucher sur le Plateau des 7 Laux et poursuivre le GR® jusqu’au Lac Noir (direction sud-ouest).

2) Lac Noir (2097 m) – 20 min (1.0 km, D+ 48 m, D- 12 m)

Continuer encore sur le GR® pour rejoindre le Lac Carré et le Lac Cottepens. Le refuge des 7 Laux se trouve au niveau du barrage qui les sépare, sur une presqu’île à laquelle on accède grâce à une bonne passerelle.

3) Refuge des 7 Laux (2138 m) – 2 h 05 (6.1 km, D+ 14 m,D- 1065 m)

Le retour s’effectue :

- soit par le même itinéraire

- soit en préférant la variante via le Chalet du Gleyzin : revenu au Lac Noir, emprunter le sentier balisé (direction nord-ouest). Le sentier comporte un passage plus raide dans les rochers.

Retour : Fond de France, Haut-Bréda (1086 m)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Durée journalière : 3h 45 m

Durée itinérance : 2 j

Distance : 12.2 km

Dénivellation positive : 1079 m

Dénivellation négative : 1079 m

Type d'itinéraire : Aller / retour

Référence cartographique : Carte IGN Top 25 : 3335 ET, 3433 OT

Passages délicats : Etre vigilant lors des passages des rivières pour ne pas glisser. Sentier parfois un peu raide, avec des rochers : attention à la descente.

Complément localisation : Depuis la Gare de Grenoble : train TER vers Chambéry arrêt Goncelin Gare (durée 30 min) puis Bus M TouGO 607 direction le Pleynet arrêt Le Haut-Bréda Font de France (durée 1h05)

Animaux acceptés

INFORMATIONS PRATIQUES

Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse

38580 Le Haut-Bréda

04 76 08 04 57

bienvenue@le-gresivaudan.fr

https://www.le-gresivaudan.fr



Ouvertures : Du 14/06 au 13/09.Le refuge des 7 Laux est ouvert et gardé de mi-juin à mi-septembre. Il n'est pas accessible en dehors des périodes de gardiennage.

Tarifs : Accès libre. Refuge gardé payant.

Randonnée sans voiture 2 jours & 1 nuit - Les lacs de la Muzelle et du Lauvitel

A la découverte de deux magnifiques lacs et d'une réserve naturelle intégrale étudiée de près par les scientifiques.

La nuit peut se fera au refuge de la Muzelle (réservation obligatoire).

Itinéraire avec transports en commun proposé par Alpes Là.

Attention : ce site est situé au cœur d’un Parc national français et est soumis à une réglementation spécifique. C'est un espace exceptionnel qui à ce titre est soumis à une réglementation spécifique. Nous vous invitons à adopter les bons réflexes lors de votre venue afin de protéger ces richesses.

Départ : Bourg d’Arud Camping (954 m) – 1 h 10 (2 km, D+ 321 m, D- 12 m)

Depuis l’arrêt, traverser le Bourg d’Arud par la D530 (direction sudest). Franchir le pont sur le Vénéon et prendre à droite pour traverser le hameau de l’Alleau et sa fontaine-lavoir. Suivre alors le sentier du GR54® s’élevant rapidement en forêt pour parvenir à une ruine caractéristique.

1) Ruine du Pleynet (1249 m) – 3 h (4.4 km, D+ 900 m, D- 30 m)

Longer par le sentier le torrent de la Pisse, agrémenté de belles cascades. Au niveau de la cascade de Chapeau Roux, le chemin franchit le torrent par une passerelle, poursuivre alors par de raides lacets jusqu’à atteindre un replat formé par une tourbière. Cinq cent mètres après, découvrir le refuge et le lac de la Muzelle dans son cirque glaciaire où subsistent encore des langues du glacier suspendu.

2) Refuge de la Muzelle (2130 m) – 1 h 30 (2.4 km, D+ 413 m)

Rejoindre par le sentier le bord du lac jusqu’à franchir une passerelle (2102 m). Bifurquer plein ouest pour l’itinéraire menant au Col du Vallon, qui chemine parmi les rochers (cairns) puis monte en lacets une raide pente plus dégarnie.

3) Col du Vallon (2531 m) – 1 h 45 (4.3 km, D+ 37 m, D- 1 058 m)

Descendre le col côté nord-ouest par le sentier. Vers 1750 m, le sentier oblique au nord pour traverser un ravin (un passage délicat sur une dalle rocheuse). Après une brève remontée, on descend par quelques lacets pour atteindre la rive nord du lac Lauvitel. Au sud du Lac, une réserve naturelle intégrale interdit la présence de l’Homme.

4) Lac du Lauvitel – Les Selles (1501m) – 50 min (2.4 km, D- 484 m)

Descendre au Pont des Balmes par le sentier nord, direction La Danchère par Les Selles, empruntant un beau chemin pavé et des murets remarquablement bien entretenus.

5) Les Balmes (1010 m) – 30 min (1.8 km, D- 185 m)

Traverser le pont pour rejoindre le GR54® et poursuivre la descente jusqu’au Hameau des Gauchoirs. Au niveau de la chapelle, tourner à droite pour emprunter le chemin longeant le torrent du Vénéon jusqu’au pont routier des Ougiers. Le traverser pour rejoindre la route départementale et l’arrêt de bus.

Retour : Les Ougiers, Les 2 Alpes (850 m)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Complément d'accueil : Bivouac de 19 h à 9 h à plus d'une heure de marche des accès et limites du parc national des Ecrins.

Durée journalière : 4h 30 m

Durée itinérance : 2 j

Distance : 17.2 km

Dénivellation positive : 1677 m

Dénivellation négative : 1765 m

Cotation : Niveau rouge - Difficile

Type d'itinéraire : Aller / itinérance

Référence cartographique : Carte IGN Top 25 : 3336 ET

Passages délicats : La Réserve Intégrale du Lauvitel, à proximité de l'itinéraire, est interdite d'accès. La baignade n'est pas possible dans le Lac du Lauvitel.

Complément localisation : Départ : Gare de Grenoble - Bus Cars Région T75 ou T73 Vers Bourg d’Oisans (durée 1h25) - Arrêt Bourg d'Oisans (Agence Cars Région VFD) Bus Cars Région T77 Vers St Christophe en Oisans (durée 22 min) - arrêt Les 2 Alpes Bourg d’Arud Camping Retour : arrêt Les 2 Alpes Les Ougiers

Animaux non acceptés

INFORMATIONS PRATIQUES

Oisans Tourisme - Office de Tourisme Intercommunal

Le Bourg d'Arud

Venosc

38860 Les Deux Alpes

04 76 11 39 73

info@oisans.com

Ouvertures : Du 27/05 au 30/09. Refuge de la Muzelle ouvert les week-ends de juin à septembre.

Tarifs: Prévoir le coût du trajet en Bus Cars Région.

Randonnée sans voiture 2 jours / 1 nuit - Les Balcons du Haut-Bréda

Deux jours de randonnée accessible sans voiture à la découverte des cabanes d’alpages du Haut-Bréda.

La nuit peut se faire en cabane non gardée ou en bivouac.

Itinéraire avec transports en commun proposé par Alpes Là.

Départ arrêt de bus Village-Ecole, La Ferrière- (930 m) – 1 h 45 (2.9 km, D+ 521 m)

Depuis l’arrêt village-école (La Ferrière), monter juste avant l’église par des escaliers pour rejoindre la mairie et l’école. Poursuivre en forêt par le chemin balisé nord-est en direction Chalet du Bout jusqu’à arriver sur la crête (Carrefour du Bout).

1) Carrefour du Bout (1535m) – 1 h (1.8 km, D+ 269 m)

[Aller-retour possible au Chalet du Bout (10min)]

Monter par la crête toujours en forêt jusqu’à rejoindre au niveau des Lanches le GR738®

Traverser alors en versant ouest (à droite) jusqu’au Lac du Léat.

2) Chalet et Lac du Léat (1719 m) – 1 h 20 (2.5 km, D+ 276 m, D- 214 m)

Poursuivre le GR® s’élevant en balcon pour atteindre le deuxième chalet de Tigneux puis la Montagne des Tigneux (1994m). Descendre alors vers l’ouest au carrefour de la Petite Valloire puis au Chalet de la Fouetterie situé juste en contrebas.

3) Le Chalet de la Fouetterie (1823 m) – 30 min (1.2 km, D+ 92 m,D- 13 m)

Revenir au carrefour de la Petite Valloire.

Quitter le GR® pour traverser par un sentier en balcon au sud jusqu’au Chalet de la Grande Valloire.

4) Premier Chalet de la Grande Valloire (1840 m) – 1h25 (3.8 km,D- 835 m)

Continuer sur le chemin, traverser le ruisseau de la Grande Valloire, puis à la fin de l’alpage, entamer une longue descente en forêt.

Rejoindre le ruisseau de la Valloire, rester sur la piste en rive gauche jusqu’au parking [poteau Pont de la Valloire] et l’arrêt de bus Camorel sur la route principale.

Arrêt de bus : Camorel, La Ferrière (997 m)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Tourisme adapté : Non accessible en fauteuil roulant

Complément d'accueil : Comme sur cet itinéraire, de nombreuses cabanes libres existent dans les massifs isérois et apportent ainsi un abri plus ou moins rudimentaire et confortable pour y passer la nuit… ou juste s’abriter le temps d’un orage ou d’une pause repas. Souvent construites initialement pour un usage temporaire lors de la pratique d’activités pastorales, agricoles, forestières ou d’un chantier, elles sont devenues aujourd’hui utiles pour simplement découvrir la montagne. Il n’est pas possible de les réserver et il faut donc s’attendre à partager la soirée et la nuit avec les autres randonneurs de passage, l’occasion sans aucun doute de belles rencontres.

Durée journalière : 4h 5 m

Durée itinérance : 2 j

Distance : 12.2 km

Dénivellation positive : 1158 m

Dénivellation négative : 1064 m

Type d'itinéraire : Aller / itinérance

Référence cartographique : Carte IGN Top 25 : 3433 OT

Passages délicats : Espace Naturel Sensible de la Forêt du Bout.

Complément localisation : ALLER, Départ Gare de Grenoble, Train TER SNCF (direction Chambéry), arrêt à Goncelin puis Bus M TouGo 607 (direction Le Pleynet), arrêt à La Ferrière Village Ecoles RETOUR, Départ arrêt de bus M TouGo 607 La Ferrière Village Ecoles, arrêt à gare SNCF de Goncelin, puis Train TER SNCF en direction de Grenoble

INFORMATIONS PRATIQUES

Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse

La Ferrière

38580 Le Haut-Bréda

04 76 45 10 11

accueil@allevard-les-bains.com

Bureau d'Information d'Allevard

https://www.refuges.info/



Ouverture : Du 01/05 au 31/10. Sous réserve de conditions météo favorables.

Tarifs. Accès libre. Prévoir le coût du trajet en Bus Cars Région.

Randonnée sans voiture 2 jours / 1 nuit - Tour du Platary

Une escapade de deux jours entre les falaises du Vercors et le bocage du Trièves, autour du sommet du Platary.

La nuit peut se faire au refuge d'Esparron (sur réservation), en cabane non gardée ou en bivouac.

Itinéraire avec transports en commun proposé.

Départ : Gare de Clelles-Mens (830 m) – 1 h 25 (4.3 km, D+ 216 m, D- 59 m)

A la sortie de la gare faire 100 m dans la rue à gauche, pour prendre le chemin en direction de Chichilianne (à gauche). Il contourne des parcelles agricoles, traverse la D7 puis s’engage dans la forêt sous la route. Après une montée raide et le croisement d'un canal d'irrigation, déboucher sur la route et la longer pendant 700 m.

[Alternative : aller au bout du canal à droite évite en partie la route].

Arrivé à la D7b, s'y engager sur 20 m avant de monter à la Pierre aux Corneilles par le sentier. Descendre alors au hameau de ChâteauV ieux, et continuer en direction de Chichilianne jusqu’à l’église.

1) Chichilianne (990 m) – 1 h 20 (3.8 km, D+ 230 m, D- 23 m)

De l'église, poursuivre au sud-est vers le col du Prayer. Au Pont des eaux blanches, quitter la large piste forestière pour un plus petit chemin à main gauche. Arriver au col du Prayer par la route D7.

2) Col du Prayer (ou Prayet) (1202 m) – 35 min (2.1 km, D+ 20 m, D- 146 m)

Redescendre en direction d’Esparron (au sud). Arrivé en fond de vallon remonter aussitôt et découvrir l’oratoire d’Esparron. Passer un autre vallon du ruisseau des Ruines pour trouver les indications du refuge d’Esparron.

3) Refuge de la ferme d’Esparron (1080 m) – 1 h 45 (5.9 km, D+ 96 m, D- 387 m)

Au jour 2, partir du refuge en direction du Percy par la piste carrossable. Après 800 m, au niveau du parking, quitter la piste pour un sentier franchissant le ruisseau du Prayet. Après une longue traversée à niveau, descendre pour passer les hameaux de Chabulière et des Blancs, puis la D1075. A Serre des Blancs, rejoindre Le Percy par Pissorelle.

4) Le Percy (790 m) – 2 h 05 (6.1 km, D+ 14 m, D- 1065 m)

Dans le village, prendre la direction de Clelles (au nord-ouest, route communale et chemin agricole). Après Longefonds, au lieu-dit Pontou, prendre la direction de Clelles Gare (montée raide). Peu après, traverser la D1075 et passer sous la voie ferrée. L'itinéraire longe ensuite cette dernière avec quelques écarts. Arrivé au niveau de la gare, passer au-dessus de l’entrée du tunnel ferroviaire avant de revenir vers le bâtiment principal.

Arrivée : Gare de Clelles-Mens (830 m)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Complément d'accueil : Point d'eau au refuge de la ferme d'Esparron et dans plusieurs hameaux

Durée journalière : 3h 30 m

Durée itinérance : 2 j

Distance : 21.8 km

Dénivellation positive : 757 m

Dénivellation négative : 757 m

Cotation : Niveau bleu - Modéré

Type d'itinéraire : Boucle

Référence cartographique : Carte IGN Top 25 : 3237 OT

Passages délicats : Soyez vigilants lors des diverses traversées et suivis de routes départementales ou communales.

Complément localisation : De la Gare de Grenoble : Train TER SNCF - ligne 63 direction Veynes / Gap - arrêt Gare de Clelles-Mens (durée 1h20) Ligne ZOU LER 31 Grenoble-Nice Cars Isère T95 Grenoble-Mens

Animaux acceptés

INFORMATIONS PRATIQUES

Office de Tourisme du Trièves

300 chemin de Ferrier

38930 Clelles

04 82 62 63 50

contact@trieves-vercors.fr

http://www.trieves-vercors.fr



Ouvertures : Du 01/04 au 31/10. Sous réserve de conditions météo favorables.

Tarifs : Accès libre. Prévoir le coût du trajet en Bus Cars Région.