Publié le 01/09/2021

Autopartage Citiz sur le plateau du Vercors

Depuis début juillet, une expérimentation d’autopartage est mise en place dans le Vercors par Citiz Alpes-Loire en partenariat avec les acteurs locaux. L’idée est de proposer aux touristes mais aussi aux habitants d’essayer la voiture partagée pour tout type de déplacements. Une solution d'autopartage simple et rapide pour faciliter les déplacements ou pour profiter pleinement de son séjour !

Deux types d’offres sont proposées

Grâce aux voitures en autopartage chacun pourra sillonner les routes du territoire et utiliser des voitures en libre-service 7j/7 et 24h/24. Des stations Citiz sont disponibles à Autrans, Villard-de-Lans (parking de la gare routière) et Lans-en-Vercors.

Il existe 2 types d’offres : des véhicules avec stations (Citiz) ou sans stations (Yea !)

L’offre autopartage Citiz en boucle : la voiture est réservée, utilisée puis redéposée au même endroit à l’heure programmée. Des stations sont prévues à Autrans, Villard-de-Lans (parking de la gare routière) et Lans-en-Vercors.

L’offre autopartage en free floating Yea : plus souple, sans réservation préalable ni stations (les voitures sont laissées dans des zones de dépose). Par exemple, on peut prendre une voiture à Grenoble (dans une zone autorisée), la déposer dans la zone de son choix dans le Vercors (Lans-en-Vercors, Villard-de-Lans et Autrans-Méaudre) et en prendre une autre plus tard.

Ces offres donnent accès à l’ensemble des véhicules Citiz ou Yea ! à des tarifs préférentiels, sans abonnement, sans dépôt de garantie. Le paiement s’effectue à l’usage ce qui permet un meilleur contrôle de ses dépenses.

Plus d’informations : Découvrez Citiz Alpes Loire