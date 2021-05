itinisère - Publié le 14/05/2021

Le 19 mai 2021, les 126 participants de l'Alpes Isère Tour (anciennement Rhône-Alpes Isère Tour) prendront le départ de cette manifestation cyclo-sportive traditionnelle sur le secteur Nord-Isère depuis la commune de Charvieu Chavagneux.

Durant 5 jours, ils emprunteront les routes du département de l'Isère. Retrouvez leur parcours, les perturbations routes et transports à prévoir !

Alpes Isère Tour : Le parcours

L'Alpes Isère Tour se déroule en cinq étapes du 19 au 23 mai 2021 avec des passages dans de nombreux cols isérois : Col de Marcieu, Col de Coq, Col des Mille Martyrs, Col du Cucheron. Voici le parcours de l'Alpes Isère Tour édition 2021 :

Mercredi 19 mai : CHARVIEU CHAVAGNEUX > CHARVIEU CHAVAGNEUX

Jeudi 20 mai : SAINT JEAN DE SOUDAIN - VOD > LA VERPILLIERE - CAPI

Vendredi 21 mai : SIEGE CCEL ST EXUPÉRY > PUSIGNAN CCEL

Samedi 22 mai : LES ROCHES DE CONDRIEU - EBER > SAINT MAURICE DE L'EXIL

Dimanche 23 mai : PRESSINS > CROLLES

Attention, en raison de la pandémie du COVID-19, les zones départ et arrivée de chaque étape ne seront pas accessibles au public. Si vous croisez la route des coureurs, n’hésitez pas à les encourager, mais TOUJOURS porter le masque au bord de la route. Le public et les supporters peuvent cependant suivre la course sur internet !

Retrouvez plus d'informations sur la course Alpes Isère Tour sur le site internet de l'organisateur.

Perturbations à prévoir sur les routes départementales du Nord-Isère

Les coureurs de l'Alpes Isère Tour emprunteront durant cinq jours les routes départementales de l'Isère. De nombreuses perturbations sur les routes sont à prévoir : consultez l'info-trafic lors du passage de l'Alpes Isère Tour.

Attention, pour ces étapes et sur l’ensemble des itinéraires, les coureurs bénéficieront d’une priorité de passage. Les concurrents seront escortés par l’escadron motocycliste des forces de l’ordre.

Les axes empruntés seront fermés environ 10 à 15 minutes avant le passage de la voiture de tête de course et jusqu’à 5 minutes environ après le passage de la voiture balai. L'itinéraire est fermé dans les 2 sens de circulation.

Toutefois, si les circonstances l’exigent, la coupure ou le rétablissement de la circulation seront laissés à l’initiative des services de Gendarmerie, suivant la configuration des évènements.

Perturbations à prévoir sur les lignes Transisère :