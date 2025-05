itinisère - Publié le 21/05/2025

Du 21 au 25 mai 2025, l’Alpes Isère Tour revient pour une nouvelle édition riche en défis sportifs et en paysages à couper le souffle. Cette course cycliste professionnelle sillonne les routes de l’Isère sur cinq étapes spectaculaires, entre reliefs alpins, vallées verdoyantes et villages emblématiques.

L’organisation a récemment levé le voile sur le parcours officiel : 805,4 kilomètres à parcourir et pas moins de 12 500 mètres de dénivelé positif attendent les coureurs !

Le final s’annonce particulièrement exigeant avec deux ascensions de 1re catégorie lors de la dernière étape : le col de Porte et le col de Parquetout.

Ce sont 21 équipes qui prendront le départ de cette édition 2025. Le futur vainqueur succédera au Belge Jarno Widar, lauréat de l’édition précédente.

Une épreuve mythique au cœur de l’Isère

L’Alpes Isère Tour s’impose comme une référence dans le calendrier cycliste international. Chaque année, des coureurs venus de toute l’Europe se défient sur les routes exigeantes du département, sous les encouragements d’un public fidèle.

En 2025, le parcours vous fera découvrir des cols emblématiques, des passages en ville inédits et des arrivées spectaculaires en altitude. Un concentré de sport, de nature et de convivialité !

Les étapes

Mercredi 28 mai : boucle autour de Charvieu-Chavagneux (étape 1)





Jeudi 29 mai : Dolomieu > Satolas-et-Bonce (étape 2)





Vendredi 30 mai : Colombier-Saugnieu > Jons (étape 3)





Samedi 31 mai : Primarette > Saint-Maurice-L’Exil (étape 4)





Dimanche 1er juin : Saint-Joseph-de-Rivière > La Mure (étape 5)





Des fermetures temporaires de routes sont à prévoir sur les itinéraires empruntés par les coureurs.

Pour vivre le meilleur de l’Alpes Isère Tour tout en vous déplaçant sereinement, la page infos-route d'itinisère est votre meilleure alliée mobilité !