La Cité Médiévale de Crémieu

Elue 2ème merveille de l'Isère par les internautes du Dauphiné Libéré (juillet 2020), Crémieu est détentrice d'un patrimoine architectural authentique et impressionnant dont les premières traces remontent au 12e siècle. Un parcours patrimonial est proposé aux visiteurs et disponible gratuitement au Bureau D'Information Touristique.

Les boutiques d'artisanat d'art et les nombreux restaurants de la cité agrémenteront également votre visite.

A découvrir également : la voie verte des Balcons du Dauphiné.

Plus d'informations sur leur site internet

Et si j'y allais en car ?

Prenez la ligne Transisère 1982 Aoste - Morestel - Crémieu ou Express 4 Crémieu - Meyzieu et descendez à l'arrêt « Place de la Chaite » à Crémieu.

Les Cuves de Sassenage

Au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors, les eaux limpides du Furon, la fraîcheur et la tranquillité du monde souterrain, vous feront oublier le temps d’une promenade, la proximité urbaine. Implantées au milieu d’une faune et d’une flore préservées, les Cuves se découvrent entre visites guidées, animations thématiques et autres promenades spéléologiques avec l’Accrogrotte®. Vous pourrez ainsi explorer le cœur du Vercors et découvrir la légende de la Fée Mélusine dans cet univers souterrain où le temps n’a pas de prise…

Ouverture du 01/05 au 31/10.

La visite est soumise aux aléas climatiques (inondations). Renseignez-vous avant d’arriver.

Plus d'informations sur leur site internet

Et si j'y allais en car ?

Prenez la ligne Transisère 5100 Grenoble - Engins - Villard-de-Lans ou 5110 Lans-en-Vercors - Saint-Nizier - Grenoble et descendez à l’arrêt « Place de la Libération » à Sassenage.

Le Domaine de Vizille

Le Domaine de Vizille, protégé au titre des Monuments historiques, réunit sur un même site, un patrimoine culturel prestigieux et un cadre naturel propice à la détente. Fleuron du patrimoine régional, le château Lesdiguières abrite le Musée de la Révolution française. Musée d’art, classé Musée de France, unique au monde ! Un site gratuit toute l’année !

Le parc du Domaine de Vizille est ouvert. Le musée de la Révolution française est fermé jusqu'à nouvel ordre.

Plus d'informations sur leur site internet

Et si j'y allais en car ?

Prenez la ligne Transisère Express 3 Grenoble - Vizille OU la ligne Transisère 3000 Grenoble - Vizille - Le Bourg-d'Oisans OU la ligne Transisère 4100-4101 Grenoble - La Mure - Corps - Gap, et descendez à l’arrêt « Chantefeuille » à Vizille.

Le Funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet

Le funiculaire, le plus ancien chemin de fer des Alpes françaises, vous permet de vous évader ! Sortie en famille, sportive ou gourmande, ne cherchez plus, partez à la découverte du plateau des Petites Roches qui vous ravira par la diversité des activités proposées et le charme de ces paysages enchanteurs.

Réouverture en mai 2021 sauf changement des conditions sanitaires.

Plus d'informations sur leur site internet

Et si j'y allais en car ?

Prenez la ligne Transisère 6020 Grenoble - Meylan - Crolles OU la ligne Transisère 6080 Le Touvet - Grenoble et descendez à l’arrêt « Montfort funiculaire » à Crolles.

Les Grottes de La Balme

Osez l'aventure intérieure...Site naturel rare et exceptionnel, les Grottes de La Balme offrent une sortie atypique pour toute la famille au cœur du monde souterrain. Les Grottes de La Balme se situent à 35 minutes de Pont-de-Chéruy et 25 minutes de Montalieu-Vercieu avec Transisère !

Les Grottes de La Balme sont actuellement fermées au public et ce jusqu'à nouvel ordre. Réouverture prochaine.

Plus d'informations sur leur site internet

Et si j'y allais en car ?

Prenez la ligne Transisère 1981 Bouvesse-Quirieu - Pont-de-Chéruy et descendez à l’arrêt « Mairie » à La Balme-les-Grottes.

Le Marais de la Léchère (espace naturel sensible)

Le Marais de la Léchère présente toute une palette de milieux de zones humides et un cortège d’espèces patrimoniales remarquables. Ce marais héberge une flore particulièrement riche et une faune originale pour cette portion de l’Isère qui a subi de nombreuses et importantes transformations lors des 50 dernières années.

Plus d'informations sur leur site internet

Et si j'y allais en car ?

Prenez la ligne Transisère Express 4 Crémieu - Meyzieu OU la ligne Transisère 1050 Pont-de-Chéruy - Bourgoin-Jallieu et descendez à l’arrêt « Place du Dauphiné » à Tignieu-Jameyzieu.

Le Marais de Montfort (espace naturel sensible)

Lors d’une promenade pédagogique, vous découvrirez les vedettes incontestables du site, trois espèces de papillons protégés, rares et menacés dans toute l’Europe. Sur votre chemin, vous croiserez sans aucun doute plusieurs orchidées rarissimes aussi admirables qu’étonnantes !

Cet été, plusieurs animations gratuites vous sont proposées.

Plus d'information sur leur site internet

Et si j'y allais en car ?

Prenez la ligne Transisère 6020 Grenoble Verdun - Meylan - Crolles - Lumbin OU la ligne Transisère 6080 Le Touvet - Grenoble et descendez à l’arrêt « Pied de Crolles » à Crolles.

Le Marais des Seiglières (espace naturel sensible)

La Commune de Saint-Martin d’Uriage préserve ce havre de paix, propice à l’observation, à la contemplation. Vous pourrez croiser des chevreuils qui sortent dans la clairière à l’aube ou admirer la beauté des fleurs sauvages qui se succèdent au cours de la saison. Certaines sont rares et fragiles comme la Fougère des marais, la Pyrole à feuille ronde ou la Grassette à fleurs roses (plante carnivore).

Cet été, plusieurs animations gratuites vous sont proposées.

Plus d'informations sur leur site internet

Et si j'y allais en car ?

Prenez la ligne Transisère 6010 Grenoble - Uriage - Chamrousse et descendez à l’arrêt « Les Seiglières » à Saint-Martin-d’Uriage.

Morestel, cité des peintres

Morestel, ville 4 fleurs au classement national des villes et villages fleuris offre à ses visiteurs des ruelles médiévales pittoresques et colorées et une lumière incomparable. Cette atmosphère a séduit de nombreux peintres dont François-Auguste Ravier au XIXème siècle. Sa demeure abrite aujourd’hui un musée labellisé « Maison des Illustres ». La tradition artistique a d’ailleurs perduré à Morestel, nommée couramment la « Cité des Peintres ».

A découvrir également : le marché du dimanche – la ViaRhôna.

Plus d'informations sur leur site internet

Et si j'y allais en car ?

Prenez la ligne Transisère 1982 Aoste - Morestel - Crémieu et descendez à l'arrêt « La Gare » à Morestel.

Vienne



Au cœur des prestigieux coteaux de Côte-Rôtie et de Condrieu, Vienne, berceau de la gastronomie moderne initiée par Fernand Point, vous fait voyager dans le temps à travers ses sites historiques remarquables (théâtre antique, 2ème temple romain de France…). La ville se positionne aussi en capitale internationale du jazz grâce au festival « Jazz à Vienne » qui fait vibrer plus de 200 000 festivaliers chaque année !

Plus d'informations sur leur site

Et si j'y allais en car ?

Prenez la ligne Transisère 2180-2900-2990 Beaurepaire - Vienne Vienne - La Cote Saint-André Bourgoin-Jallieu - L'Isle d'Abeau - Vienne et descendez à l’arrêt « Nouvelle gare routière » à Vienne.

Le Monastère et Musée de la Grande Chartreuse

Solitude, silence...découvrez leur témoignage

Depuis 1084, l’Ordre des Chartreux vit dans la solitude et le silence. Le Musée de la Grande Chartreuse vous invite à découvrir, au travers de documents historiques et témoignages, 9 siècles d’une histoire aussi riche que passionnante.

En avril 2021, le musée vous présentera une nouvelle scénographie. Le nouveau parcours vous permet de choisir sur quels aspects vous avez envie d’accentuer votre visite: la partie "historique" retraçant l'histoire de l'Ordre, ses maisons et les moyens de subsistance des chartreux et la partie "monastique" mettant en avant la vie spirituelle des chartreux au travers leur quotidien Les deux espaces sont complémentaires et peuvent se visiter séparément.



Fermé actuellement.

Plus d'informations sur leur site internet

Et si j'y allais en car ?

Prenez la ligne Transisère 7000 Grenoble - St-Pierre-de-Chartreuse et descendez à l’arrêt « La Correrie » à St-Pierre-de-Chartreuse. Le musée se situe à 15 minutes et à 150 m de dénivelé de l’arrêt de car.

En période de vacances été, le conducteur vous dépose à la demande à proximité du musée de la Grande Chartreuse sur les départs de Grenoble à 8h35 et 14h15 en semaine, les dimanche et fête et un départ supplémentaire le samedi à 12h10.

Banzaï Aventure

Parcours accrobranche avec les jeux d'équilibre "Les Slacklines" et baptêmes de l'air en parapente ! Arc Atac, un mélange de paintball et de tir à l'arc, un sport unique dans la région. Amusement garanti ! Pour les tout-petits, le parcours Ouistiti à partir de 2 ans. Profitez en famille des jeux d'eaux en accès libre.

Réouverture prévue dès la fin des mesures sanitaires.

Plus d'informations sur leur site internet

Et si j'y allais en car ?

Prenez la ligne Transisère 6200 Allevard - Grenoble et descendez à l’arrêt « La Roche » aux Crêts-en-Belledonne.

Les Caves de la Chartreuse

A Voiron, le site touristique des Caves de la Chartreuse fait actuellement peau neuve.

Rendez-vous au printemps 2022 pour découvrir la très longue histoire des liqueurs Chartreuse, son patrimoine exceptionnel, sans oublier son incroyable savoir-faire.

La boutique des Caves de la Chartreuse est ouverte pendant les travaux, du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.

Renseignements : visites@chartreuse.fr ou au 04.76.05.81.77

Plus d'informations sur leur site internet

Et si j'y allais en car ?

Prenez la ligne Transisère 1380 Les Abrets - Voiron OU la ligne Transisère 7010 Chambéry - Voiron OU la ligne Transisère Express 1 Lumbin - Grenoble - Voiron et descendez à l'arrêt « Gare routière Sud» à Voiron.

Le Musée Le Grand Séchoir - Maison du Pays de la Noix

Entre poésie, humour et rigueur, le Musée du Grand Séchoir vous propose de découvrir l’histoire du pays de la noix de Grenoble et des hommes qui ont fait la renommée de ce fruit mondialement connu ! Ses expositions permanentes et temporaires, son parc de noyers, son parcours de sculptures et sa boutique gourmande raviront petits et grands.

Réouverture prochaine.

Plus d'informations sur leur site internet

Et si j'y allais en car ?

Prenez la ligne Transisère 5200 Grenoble - Moirans - St-Marcellin et descendez à l’arrêt « Coopérative Noix » à Vinay.

Le Musée « La Magie des Automates »

Visitez en famille un musée féérique! Depuis 1982, La Magie des Automates fait rêver petits et grands avec 350 personnages animés dans des mises en scène merveilleuses. Automates, décors, sons et lumière... Durant 1 heure sur 1 500 m², les plus jeunes sont enchantés et les adultes retombent en enfance! Créé par un artiste passionné, La Magie des Automates offre un univers et un savoir-faire uniques. Les automates et décors sont conçus dans les ateliers du musée depuis plus de 40 ans.

Réouverture dès que la situation sanitaire le permettra.

Plus d'informations sur leur site internet

Et si j'y allais en car ?

Prenez la ligne Transisère 5100 Grenoble - Engins - Villard-de-Lans ou 5110 Lans-en-Vercors - Saint-Nizier - Grenoble et descendez à l’arrêt « Office de Tourisme » à Lans-en-Vercors.

Le Musée de Bourgoin-Jallieu

Le Musée de Bourgoin-Jallieu est aménagé au cœur de la cité, dans l'ancienne chapelle des Antonins (1503) et l'Hôtel-Dieu (XVIIIème siècle). Il s'affirme comme un musée original et dynamique sur l'histoire du textile en Nord-Isère. Le parcours permanent présente les grandes étapes de l'histoire industrielle du textile de la région ainsi que les étapes de tissage et d'ennoblissement des étoffes. Il accorde également une place particulière aux beaux-arts et poursuit une mission sur le patrimoine du Nord-Isère.

Réouverture dès que la situation sanitaire le permettra.

Plus d'informations sur leur site internet

Et si j'y allais en car ?

Prenez la ligne Transisère 1050 Pont-de-Chéruy - Bourgoin-Jallieu et descendez à l'arrêt « Poste Gambetta » à Bourgoin-Jallieu.

Le Musée des Minéraux et de la Faune des Alpes

L’Oisans fut longtemps terre bénie pour les chasseurs de cristaux. Découvrez ici une des plus belles collections de minéraux de France. Présentation également de la faune alpine. Centre d’accueil du Parc National des Écrins, ce musée est animé chaque saison par des expositions temporaires et des films projetés sur écran de cinéma.

Réouverture dès que la situation sanitaire le permettra.

Plus d'informations sur leur site internet

Et si j'y allais en car ?

Prenez la ligne Transisère 3000 Grenoble – Vizille – Le Bourg-d'Oisans et descendez à l'arrêt « Office de Tourisme » au Bourg-d’Oisans.

Le Musée Hébert

La maison d’été d’Ernest Hébert (1817-1908) avec son mobilier et ses nombreux souvenirs, entourée de beaux jardins, constitue un domaine de charme, rare témoignage de maison d’artiste en Auvergne Rhône-Alpes.

Plus d'informations sur leur site internet ou par téléphone au 04 76 42 97 35.

Réouverture dès que la situation sanitaire le permettra.

Et si j'y allais en car ?

Prenez la ligne Transisère 6030 Saint-Nazaire - La Tronche Grand Sablon OU 6550 Saint-Bernard-du-Touvet - La Tronche Grand Sablon et descendez à l'arrêt "Musée Hébert" à La Tronche.

© David Richalet/Musée Hébert

Le Musée Matheysin

Installé dans le plus ancien édifice de La Mure, le musée vous raconte, à partir de riches collections, l'histoire de la Matheysine et de ses hommes : l'archéologie et les guerres de religion précèdent les salles consacrées aux mineurs, paysans, gantiers et colporteurs. La fin du parcours présente des artistes ayant laissé leur empreinte dans la région : Claude Garanjoud (1926-2005), Olivier Messiaen (1908-1992)...

Réouverture dès que la situation sanitaire le permettra.

Plus d'informations sur leur site internet

Et si j'y allais en car ?

Prenez la ligne Transisère 4110 Grenoble - La Motte-d'Aveillans - La Mure et descendez à l'arrêt « La Mairie » à La Mure.

La Maison Bergès

L’histoire industrielle de l’Isère, à travers la personnalité d’Aristide Bergès, ingénieur innovateur et « père de la houille blanche ». Guidé par sa voix, vous découvrirez sa maison avec un décor entre éclectisme et Art Nouveau et flânerez dans le parc. Une exposition temporaire et des ateliers pour tout public sont proposés toute l’année.

Réouverture dès que la situation sanitaire le permettra.

Plus d'informations sur leur site internet

Et si j'y allais en car ?

Prenez la ligne Transisère Express 2 Voreppe - Grenoble - Le Champ-près-Froges et descendez à l’arrêt « Lancey » à Villard-Bonnot.

De l'arrêt de car, allez jusqu'aux feux tricolores et suivez la direction La Combe-de-Lancey, le musée se situe à environ 200 m sur la droite, dans le virage.

Les Thermes d’Allevard

Que vous aspiriez à vous détendre ou à vous remettre en forme, les Thermes d’Allevard sont le lieu idéal pour concrétiser vos envies de santé ou de bien-être. Les cures thermales, l’espace bien-être et l'espace forme vous apporteront confort et sérénité dans un univers enchanteur.

L'établissement est fermé actuellement.

Activité thermale : du 3 avril au 28 octobre.

Les espaces Forme et Bien-être sont ouverts toute l’année du lundi au samedi de 10h à 19h.

Plus d'informations sur leur site internet

Et si j'y allais en car ?

Prenez la ligne Transisère 6200 Grenoble - Allevard et descendez à l’arrêt « Le David » ou « Pléiade RD525 » à Allevard.

Les Thermes d’Uriage

Les pieds en ville, la tête dans les cimes : à moins de 15 minutes de Grenoble, on arrive à Uriage-les-Bains, dans la station thermale à l’architecture belle époque, organisée autour d’un magnifique Parc qui s’anime dès les premiers rayons de soleil.

L'établissement est fermé actuellement.

Plus d'informations sur leur site

Et si j'y allais en car ?

Prenez la ligne Transisère 6010-6051/6052 Grenoble - Campus - Gare de Gières - Uriage - Belmont - Le Pinet - Chamrousse et descendez à l’arrêt « Uriage Gare » à St-Martin-d’Uriage.