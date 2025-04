itinisère - Publié le 28/04/2025

Le 4e Tour du Pays Voironnais se tiendra les 3 et 4 mai 2025, offrant aux passionnés de cyclisme un week-end riche en émotions. La première étape, prévue le samedi matin, se déroulera autour du lac de Paladru, avec une arrivée exigeante au pied de l'église de Paladru . L'après-midi, les coureurs s'élanceront de Saint-Étienne-de-Crossey pour une ascension vers le col des Mille Martyrs, lors de l'étape "Souvenir Gilles Uberto" . Le dimanche, la compétition se conclura par le "Souvenir Dominique Moreno", une course dynamique dans les rues de Voiron . Organisé par l'Union Cycliste de Voiron, cet événement met en lumière les talents régionaux et promet un spectacle sportif de haut niveau.

Pour vous rendre à l'événement, c'est ici : https://urlr.me/hUasjY

Emplacements des parkings:

Étape 1 – Tour du lac de Paladru – SAMEDI 03 MAI 2025 (Matin)



Étape 2 – Grimpée en peloton - – SAMEDI 03 MAI 2025 (Après Midi)

Étape 3 Critérium à Voiron – DIMANCHE 04 MAI 2025 (journée)

ATTENTION : RESPECT IMPÉRATIF DES CONSIGNES DE PARKING SOUS PEINE DE SANCTIONS SPORTIVES

La circulation peut-être interrompue. Merci de consulter la rubrique infos route.

Retrouvez toutes les informations sur le site : https://ucvoiron.fr/index.php/organisations/180-tour-du-pays-voironnais