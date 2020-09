itinisère - Publié le 14/09/2020

Ce parcours est 100 % nouveau. Aucune spéciale n’a été parcourue les années précédentes.

Un rallye de régularité UNIQUE et exceptionnel sur les routes fermées des « spéciales » mythiques du Rallye de Monte-Carlo et les grands cols de légende.

En trois étapes entre AIX-LES-BAINS – L’ALPE D’HUEZ et AIX LES BAINS, et 4 départements (Savoie, Isère, Hautes-Alpes, Alpes de Haute Provence) par les Aiguilles du Chat, le Revard, Lac d’Annecy, Beaufort, l’Alpe d’Huez, Gap, Le Dévoluy, les Grands Cols : Les Saisies 1.657 m., le Cormet de Roselend 1.968 m, La Madeleine 1.993 m., la Croix de Fer 2.067 m., Le Glandon 1.924 m.,... et 10 « Spéciales » (ZR) sur routes fermées pour vous, c’est une aventure unique qui s’offre à vous.

VIVRE UN VRAI RALLYE AU VOLANT DE VOTRE GT (moderne ou ancienne), rouler au cœur de paysages à tomber, profiter des plus beaux hôtels de montagne et de la légendaire convivialité de nos Millesim Classic Rally dans l’un des TROIS RALLYES :

TOUR DES ALPES GRAND TOURISME

TOUR DES ALPES LEGENDS

TOUR DES ALPES LADIES

LE PARCOURS

RENDEZ-VOUS LE MARDI 22 SEPTEMBRE À AIX-LES-BAINS

Note : le parcours est en cours de finalisation

Accueil des participants de 14h à 18h.

Briefing à 20h00. Remise des documents, présentation du parcours.

Dîner à 20h30.

Hôtel *** et**** à Aix-Les-Bains.

- MERCREDI 23 SEPTEMBRE : AIX-LES-BAINS – BEAUFORT – L'ALPE-D’HUEZ

376 km dont 52,40 km de spéciales ZR (14%).

L’étape des grands cols de Savoie (100% nouvelle)

Spéciale ZR 1 : Mont du Chat (Ancienne ES du RMC et de la Coup des Alpes de la Grande Epoque).

Spéciale ZR 2 : LE REVARD (ancienne ES du Rallye de Monte Carlo RMC).

Parc de regroupement (PR) à Beaufort (dégustation de fromage et déjeuner).

Spéciale ZR 3 : Beaufort – Cormet de Roselend. (1.967 m.)

Spéciale ZR 4 : Col de la Madeleine (1.993 m.)

Col du Glandon (1.924 m.)

Arrivée à l’Alpe d’Huez (1.800 m.)

Briefing à 20h. Apéritif en musique.

Dîner et nuit dans un hôtel ****

- JEUDI 24 SEPTEMBRE : L’ALPE D’HUEZ – CURBANS – L’ALPE-D’HUEZ

349 km dont 28,1 km de spéciales ZR (9%).

La grande étape sportive en Isère et Hautes-Alpes (100% nouvelle).

Spéciale ZR 5 : St-Barthélemy - La Morte Lavaldens (Ancienne ES du RMC).

Parc de regroupement (PR) et déjeuner à Curbans.

Spéciale ZR 6 : Curbans - Venterol (ES RMC 2019).

Spéciale ZR 7 : Corps – Sainte Luce (ancienne ES du RMC).

Arrivée à l’Alpe d’Huez.

Briefing à 20h. Apéritif en musique.

Dîner et nuit dans un hôtel ****

- VENDREDI 25 SEPTEMBRE : L’ALPE-D’HUEZ – AIX-LES-BAINS

195 km. Dont 67 km de Spéciales ZR (34%). Le final exceptionnel !