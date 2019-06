itinisère - Publié le 21/06/2019

La 2ème édition du Rallye Tour des Alpes (environ 100 participants) traversera le département de l’Isère à l’occasion de deux étapes.

Le rallye représente un parcours total de 1 400 Km, divisé en quatre étapes et comporte 12 zones de régularité (sur routes fermées à la circulation publique) dans 7 départements (Ardèche, Drôme, Hautes Alpes, Isère, Savoie, Alpes de Haute Provence, Alpes Maritimes).

Le jeudi 27 juin 2019 (2ème étape), il empruntera les routes départementales RD217, RD217B, RD537, RD66, RD66A et RD526 sur les communes de Monestier d’Ambel, Pellafol et Corps en Matheysine où les concurrents parcourront 2 zones de régularité (ZR 3 & 6) pour emprunter ensuite les RD526, RD1091 et RD211 entre Matheysine et Oisans sur les communes de St Laurent en Beaumont, Valbonnais, Entraigues, Le Perrier, Chantelouve, Ornon, Oulles, Le Bourg d’Oisans et La Garde pour rejoindre l’arrivée d’étape à l’Alpe d’Huez.

Le vendredi 28 juin 2019 (3ème étape), les participants reprendront la route depuis l’Alpe d’Huez pour rejoindre la Savoie par le col du Glandon en empruntant les RD211, RD211B, RD44B, RD44 et RD526. A cette occasion, les routes départementales listées ci-après seront fermées dans les 2 sens de circulation :

le jeudi 27 juin 2019 (pour les 2 zones de régularité ZR3&6 de la 2ème étape), fermeture de 10h30 à 13h05 des routes départementales RD66, RD66A, RD217, RD217B, RD537 sur les communes de Pellafol, Monestier d’Ambel et Corps.

le jeudi 27 juin 2019 (pour les 2 zones de régularité ZR3&6 de la 2ème étape), fermeture de 15h00 à 18h15 des routes départementales RD217, RD217B, RD537 sur les communes de Pellafol, Monestier d’Ambel et Corps.

Pour le vendredi 28 juin 2019 (3ème étape), pas de fermetures de routes.

La plus grande prudence est recommandée à tous les automobilistes et autres usagers de la route dans tous les secteurs et abords de la course.

Aucun stationnement le long du parcours ne sera autorisé.

Les horaires de fermetures et d’ouvertures seront adaptés par les organisateurs, suivant la configuration des événements, notamment en ce qui concerne les avancements d’horaires de fermeture de chaussées et les retards de réouverture

Pour plus d’informations sur les conditions de circulations nous invitons les usagers à consulter notre site internet dédié aux déplacements dans le Département : www.itinisere.fr

