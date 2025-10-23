itinisère - Publié le 23/10/2025

À l’occasion du 20ᵉ Rallye de la Noix de Grenoble, organisé sur les routes du sud Grésivaudan, plusieurs routes départementales seront temporairement fermées à la circulation afin d’assurer le bon déroulement et la sécurité de l’épreuve.

📅 Date et horaires

Samedi 25 octobre 2025, de 5h30 à 23h00

🚧 Routes concernées

Les routes départementales RD 20G, RD 27B, RD 68 et RD 20F seront fermées à la circulation pendant toute la durée de l’événement.

🗺️ Communes impactées

Chevrières

Saint-Bonnet-de-Chavagne

Saint-Lattier

Montagne

Saint-Antoine-l’Abbaye

Des déviations locales seront mises en place par les services du Département de l’Isère pour permettre la circulation des riverains et des usagers.

👉 Avant tout déplacement, pensez à consulter les conditions de circulation en temps réel sur www.itinisere.fr.

