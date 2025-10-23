Actualités : 20ème Rallye de la Noix
itinisère - Publié le 23/10/2025
À l’occasion du 20ᵉ Rallye de la Noix de Grenoble, organisé sur les routes du sud Grésivaudan, plusieurs routes départementales seront temporairement fermées à la circulation afin d’assurer le bon déroulement et la sécurité de l’épreuve.
📅 Date et horaires
Samedi 25 octobre 2025, de 5h30 à 23h00
🚧 Routes concernées
Les routes départementales RD 20G, RD 27B, RD 68 et RD 20F seront fermées à la circulation pendant toute la durée de l’événement.
🗺️ Communes impactées
- Chevrières
- Saint-Bonnet-de-Chavagne
- Saint-Lattier
- Montagne
- Saint-Antoine-l’Abbaye
Des déviations locales seront mises en place par les services du Département de l’Isère pour permettre la circulation des riverains et des usagers.
👉 Avant tout déplacement, pensez à consulter les conditions de circulation en temps réel sur www.itinisere.fr.
🔎 En résumé
- Coupures sur les RD 20G, 27B, 68 et 20F
- Le samedi 25 octobre 2025, de 5h30 à 23h00
- Plus d’informations en rubrique infos route