itinisère - Publié le 08/03/2019

En partenariat avec le réseau Transisère, la brochure Isère fait peau neuve ! Cinq ans après la première édition, les topos et informations sur les transports en commun on été mis à jour, et de nombreux itinéraires ont fait leurs apparitions. Randonnée dans le Vercors, grimpe en Chartreuse, alpinisme dans les Écrins... il y en a pour tous les goûts !

Ces dix propositions de sorties sont présentées plus en détails sur le site grenoble.changerdapproche.org, avec toutes les infos nécessaires pour les réaliser (topo de l’itinéraire, exemples de sorties, conseils) ou sur le dépliant 10 idées de sortie en montagne disponible auprès de nos partenaires.

Retrouvez 15 000 itinéraires accessibles en transports en commun sur le portail www.changerdapproche.org