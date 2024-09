itinisère - Publié le 05/09/2024

Rendez-vous est pris au Domaine de Vizille pour la 5 ème édition du grand Weekend festif et familial qui se met cette année au diapason de la saison culturelle Des habits et nous.

Un événement pour tous, à vivre en solo, en famille ou entre amis ! Au programme :

DES SPECTACLES : la lessive clownesque et acrobatique et la performance pour 122 pulls et 7 humains par la Cie Farfeloup >>> le « vélo-couture » participatif de la Cie Belle trame pour, à la force du mollet, coudre, draper et donner vie aux grandes figures vestimentaires de l’Antiquité à aujourd’hui >>> les rencontres costumées impromptues de la CIA-Alligatore >>> l’Ouscrapo « bac à scrabble » géant et participatif autour du lexique du textile de la Cie Bigre…>>> Et, en point d’orgue des deux journées, les géants aux looks tapageurs de la Cie Les Grandes personnes pour un voyage débridé à travers l’évolution des styles vestimentaires et musicaux !

DANS LE MUSÉE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE : l’exposition Comment m’habillerai-je ? Se vêtir sous la Révolution française (1789 - 1804), une présentation des styles vestimentaires de l’époque entre continuité, nouveautés, interdits et liberté >>> des visites flash pour découvrir le musée en 20 minutes top chrono >>> une rencontre surprenante, comme une apparition, avec l’extravagante et très discrète Mouche des marquises (body painting).

DES JEUX ET ANIMATIONS : costumes, paillettes et défilés >>> confection de chapeaux délirants à partir d’une feuille de papier Kraft >>> coloriages géants >>> mini-grande roue à pédales >>> jeux forains pour petits et grands >>> bibliothèque de plein air - bricolages créatifs, lectures, puzzles, instruments de musique et livres thématiques…

UN ESPACE RESTAURATION : la carte « stylée » (et locale !) du Floréal, le restaurant du parc du Domaine >>> des food trucks salés et sucrés pour les petites et grosses faims >>> Et, avec ALPES ISHERE, la Tourte de l’Isère, emblème gastronomique du Département.