itinisère - Publié le 22/06/2021

Pour toutes les étapes et sur l’ensemble des itinéraires de la course, les coureurs bénéficieront d’un usage privatif de la route. Les concurrents, ainsi que les véhicules de la caravane, seront escortés par l’escadron motocycliste de la garde républicaine. Les axes empruntés seront fermés une à deux heures avant le passage de la voiture de tête de course et au moins 15 minutes après le passage de la voiture balai.

Une fois n’est pas coutume, l’Isère sera traversée cette année par une étape pour les rouleurs. Après une traversée du cœur de Chartreuse, les coureurs redescendent dans la plaine par le col de La Placette pour rejoindre le bas Grésivaudan et longer l’Isère en direction du département de la Drôme. Le départ est prévu à 13h05 à Albertville pour une arrivée à Valence vers 17h25 après 191 Km de course.

Coupures de routes

Les routes départementales suivantes seront fermées à la circulation :

Routes fermées Section Horaires de coupure Secteur Savoie : Pour plus d’informations sur la zone de départ à Albertville (plans de circulation et horaires de fermetures des voiries concernées), consultez le site : https://www.savoie-route.fr/

Secteur Voironnais Chartreuse : Mardi 06 juillet 2021 RD520 Entre la limite départements Savoie / Isère, St Laurent du Pont et St Joseph de Rivière (carrefour RD520 / RD520A) entre 12h00 et 15h15 RD520A Entre le carrefour RD520 / RD520A – « Pont Demay » et Voreppe via le col de la Placette (commune de La Sure en Chartreuse entre 12h15 et 15h30 RD520E Sur l’agglomération de Voreppe, entre le giratoire RD520A / RD520E et le carrefour RD520E / RD1075. entre 12h30 et 15h45 RD1075 Entre le giratoire de Roize (RD1075 / RD3) et le giratoire de La Buisse (RD1075/ RD1085) sur la commune de Voreppe. entre 12h30 et 15h45 RD1085 RD592 Entre le giratoire de La Buisse (RD1075 / RD1085), l’échangeur de Champfeuillet (RD1085 / RD1092 / RD592), et le giratoire de Charnècles (RD1085 / RD12C) entre 12h30 et 15h45 Les usagers qui ne viennent pas assister au passage de l’épreuve sont invités à éviter le secteur entre Charnècles et la Cluse de Voreppe sur la RD1085. Des itinéraires conseillés depuis Beaucroissant ou Charnècles seront indiqués et permettront de rejoindre Voiron. RD1092 RD1092A Entre l’échangeur de Champfeuillet (RD1085 / RD1092) et Moirans entre 12h30 et 16h00 RD1092 Entre Moirans, Vourey et Tullins (carrefour RD1092 / RD45A) entre 12h30 et 16h00 RD45A RD45 Entre Tullins (carrefour RD45A / RD45) et St Quentin sur Isère (carrefour RD45 / RD1532) entre 12h45 et 16h00

Secteur Sud Gresivaudan : Mardi 06 juillet 2021 RD1532 Entre St Quentin sur Isère (carrefour RD45 / RD1532), St Gervais, Rovon, La Rivière et Cognin les Gorges entre 12h45 et 16h15 RD1532 Entre Cognin les Gorges, Izeron, Saint Pierre de Cherennes, St Romans, St Just de Claix et la limite départements Isère / Drôme entre 13h15 et 16h45

Secteur Drôme : Pour plus d’informations sur la zone d’arrivée à Valence (plans de circulation et horaires de fermetures des voiries concernées), consultez le site : https://inforoutes.ladrome.fr/adws/app/daff9132-4ccc-11e6-b100-0dc599158759/index.html

L’ensemble des horaires est donné à titre indicatif. Les fermetures et ré-ouvertures de routes seront décidées par la Gendarmerie en fonction des conditions de stationnement et de circulation et pour la sécurité des usagers.

Itinéraires de course et heures probables de passage

Départ : en Savoie (73) à Albertville à 13h05.

Routes empruntées en ISERE Section – Itinéraire Caravane Heure probable de passage DEBUT Heure probable de passage FIN Taken roads in Isère Section – Itinerary Caravan Probable passing time START Probable passing time END Secteur Voironnais Chartreuse : RD520 Entre la limite départements Savoie / Isère et St Laurent du Pont 12h51 à 12h59 14h43 à 14h50 14h51 à 14h59 RD520 Entre St Laurent du Pont et St Joseph de Rivière 12h59 à 13h05 14h50 à 14h56 14h59 à 15h05 RD520A Entre St Joseph de Rivière, col de la Placette et Voreppe 13h05 à 13h22 14h56 à 15h12 15h05 à 15h22 RD520A RD520E Voreppe 13h22 15h12 15h22 RD1075 RD1085 Entre Voreppe, St Jean de Moirans et Moirans 13h22 à 13h33 15h12 à 15h22 15h22 à 15h33 RD1092 Entre l’échangeur RD1085 / RD 1092 et Tullins 13h33 à 13h45 15h22 à 15h33 15h33 à 15h45 RD45A RD45 Entre Tullins et St Quentin sur Isère 13h45 à 13h49 15h33 à 15h37 15h45 à 15h49

Secteur Sud Gresivaudan : RD1532 Entre St Quentin sur Isère, La Rivière, St Gervais, Rovon et Cognin les Gorges 13h49 à 14h14 15h37 à 15h59 15h49 à 16h14 RD1532 De Cognin les Gorges, Izeron, St Romans à St Just de Claix 14h14 à 14h34 15h59 à 16h18 16h14 à 16h35 RD1532 De St Just de Claix à la limite départements Isère / Drôme 14h34 à 14h40 16h18 à 16h23 16h35 à 16h40



Pour plus d’informations sur les horaires de la caravane et de la course, voir le site: www.letour.fr



Interdiction de stationnements

Horaires et lieux d’interdiction (stationnement interdits aux véhicules et piétons dans les 2 sens de circulation) :

ROUTES CONCERNEES SECTION Périodes d’interdictions de stationnement Secteur Voironnais Chartreuse : RD520A Sur la RD520A, sur le territoire de la commune de La Sure en Chartreuse, à l’entrée d’agglomération lieu-dit « La Placette » (barriérage sprint) Mardi 06 juillet 2021 entre 7h et 17h. RD45 Sur la RD45, sur le territoire de la commune de Tullins, à la hauteur du carrefour RD45 / chemin du Verney (juste après le giratoire RD45 / Avenue du Peuras) et le giratoire RD45 / accès A49. Du lundi 05 juillet 2021 à 17 au mardi 06 juillet 2021 à 17h

Toutes les interdictions de stationnement prennent fin sur décision des forces de l’ordre au plus tard le mardi 06 juillet 2021 à 19h.

Merci de respecter ces consignes.

Impact sur le réseau Transisère

Les lignes circulant sur les secteurs du Voironnais Chartreuse et Sud Grésivaudan seront fortement perturbées (avec des suppressions de services et des arrêts non desservis).

Lignes concernées :

Secteur Voironnais Chartreuse : lignes 7000, 7010, 7500, Exp2, 7330, 7110, 7300, Exp1, 5200, 7320, 7330, 7350, 7360.

Secteur Sud Grésivaudan : lignes 5000, 5020.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.transisere.fr

Impact sur le réseau Pays Voironnais

LIGNE A

départ de Voiron suppression services : 11:35/ 12:20/ 12:45/ 13:50/ 15:35/ 16:15/ 16:15

départ de Tullins suppression services : 12:10/ 12:50/ 13:16/ 15:00/ 15:30/ 16:10

LIGNE W

Ligne au départ de Voiron : suppression des services : 12:15/ 12:53/ 13:52/ 15:29/ 16:13/ 16:43/ 17:13. Ligne au départ de Le Fontanil : suppression des services :12:05/ 13:11/ 14:49/ 15:13/ 15:43/ 16:15/ 16:51.

Ligne 20

Ligne au départ de Voreppe : suppression des services : 15:51 / 16:06

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site : www.paysvoironnais.com

Impact sur le réseau TAG

Pour plus d’informations sur le secteur de l’agglomération grenobloise, consultez le site : www.tag.fr

QUELQUES CONSEILS :

Afin que le Tour reste une grande fête, voici quelques règles simples à respecter :

Surveillez bien les enfants : ne les laissez pas traverser ou aller sur la route, tenez-les par la main.

Ne laissez personne dans votre voiture, ni aucun objet de valeur.

Respectez les consignes données par les policiers, gendarmes et signaleurs. Ils prennent soin de votre sécurité!

Restez derrière les barrières de sécurité quand il y en a.

Écartez-vous le plus possible de la chaussée : accotements non stabilisés ou le ras du trottoir peuvent éventuellement être utilisés par les coureurs.

Tenez vos animaux domestiques en laisse et loin du bord de la route.

Ne vous installez ni en sortie de virage, sans visibilité, ni dans les descentes des cols.

Attention au passage de la caravane publicitaire : restez sur le bord de la route et ne vous précipitez pas sur les objets tombés sur la chaussée.

Interdiction de traverser la route du Tour toute la journée. Même en dehors de la course, de nombreux véhicules officiels peuvent vous surprendre à tout moment!

N’allez jamais au-devant des coureurs, ne courez pas à leur côté même pour les encourager.

Attention à la chaleur ! Buvez de l'eau régulièrement et faîtes boire les enfants même s’ils ne le réclament pas. Munissez-vous de chapeaux, de lunettes de soleil, de crème solaire…

Renseignez-vous sur la météo – attention aux orages !!! En montagne, le temps peut changer rapidement!. Prévoyez des vêtements chauds contre la pluie.

Photographes ou vidéastes, faites vos prises de vue en retrait de la chaussée. attention à la perception au travers de l’appareil photo, la perspective et les distances sont trompeuses.

Respectez l’environnement, Ne jetez pas de mégots : Attention au feu !

Merci de respecter le tri sélectif! De nombreux conteneurs sont à votre disposition.

Au retour, soyez patient car toutes les routes seront saturées. Suivez les conseils de la gendarmerie.

RAPPEL consignes sanitaires COVID :

Attention au respect des gestes barrières. Port du masque obligatoire.