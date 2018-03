Perturbation

TAG - Jusqu'au 30/03/2018.

La ligne est déviée, dans les deux sens, entre les arrêts Vénaria et Vizille Lycée. En direction de Champ /Drac ZA La Plaine : les arrêts L'Alliance, Parc Vöringhen et Les Forges ne seront pas desservis. Pour Parc Vöringhen se reporter à l'arrêt provisoire devant le groupe scolaire à l'angle de la Rue Colonel Manhès et de la Rue Ferrafiat. En direction de Montchaboud : l'arrêt provisoire Place du Château se situe en face de la pharmacie.