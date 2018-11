Perturbation

TAG - Jusqu'au 22/11/2018.

La ligne est déviée à 9h20 et 13h40 au départ de Clos Jouvin entre les arrêts Les Chaberts et Les Thévenets. La ligne est déviée à 12h17 et 15h27 au départ d'Echirolles Gare entre les arrêts Les Thévenets et Les Chaberts, en raison de travaux de voirie. L'arrêt Les Simianes, n'est pas desservi. Merci de votre compréhension.