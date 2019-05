Perturbation

TAG - Jusqu'au 29/05/2019.

La ligne est scindée en deux tronçons, et ne circule pas entre les stations Verdun - Préfecture, et Madeleine, en raison de travaux. Dans son nouvel itinéraire, le bus dessert les arrêts Auguste Ravier, Driant et Chavant de la ligne 13. Les arrêts Chavant et Verdun Préfecture deviennent terminus provisoires. Merci de votre compréhension.