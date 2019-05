Perturbation

TAG - Du 25/05/2019 au 02/06/2019

Du 25 au 26 mai et du 30 mai au 2 juin, des travaux de maintenance entre Grenoble et Lyon nécessitent le remplacement des trains par des autocars de substitution. Plus d’informations sur le site TER Auvergne-Rhône Alpes, rubrique info/travaux/trafic. Merci de votre compréhension.