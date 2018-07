Perturbation

TAG - Du 23/07/2018 au 10/08/2018

La ligne ne circule pas du lundi au vendredi, entre les stations Berriat-Le Magasin et La Poya, en raison des travaux d'entretien des voies du tramway. Un Bus relais assure la liaison, entre ces stations, ou à proximité. Les arrêts bus relais Les Fontainades Le Vog, se situent rue de la Liberté, et les arrêts bus relais Berriat Le Magasin se situent rue Ampère, ligne C5. La ligne circule normalement entre les stations Berriat Le Magasin et Echirolles Denis Papin. Merci de votre compréhension.