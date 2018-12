Perturbation

TAG - Jusqu'au 05/12/2018.

Le 3 et 4 Décembre, la ligne ne circule pas de 9h à 16h, entre les arrêts Roudier et La Cime de Mont-Quaix, en raison de travaux suite à un glissement de terrain. Le 5 décembre, la ligne ne circule pas de 9h à 12h, entre les arrêts Roudier et La Cime de Mont-Quaix. L’arrêt Le Charpen devient terminus provisoire. Merci de votre compréhension.