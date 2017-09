Perturbation

TAG - Du 13/09/2017 au 14/09/2017

En raison de travaux de nuit, sur les lignes aériennes des tramways B, C et E, les trois dernières courses sont supprimées. Le dernier départ de Louise Michel en direction de Palluel, est à 23h22, (arrivée Palluel 23h52). Le dernier départ de Palluel en direction de Louise Michel est à 23h32, (arrivée Louise Michel 0h02). Le départ de 0h02 de Palluel est anticipé à 23h55 et limité à la station Condorcet. Attention, ces travaux concernent aussi les lignes B et C.