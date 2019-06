Perturbation

TAG - Jusqu'au 13/06/2019.

À partir de 21h45, la ligne ne circule pas entre les stations Verdun - Préfecture et Denis Papin, en raison de travaux de nuit. Un Bus relais assure la liaison, entre les stations Verdun - Préfecture et Denis Papin. Les stations La Bruyère et Arlequin ne sont pas desservies par la navette, reportez-vous Avenue Marie Reynoard. Retrouvez le plan détaillé, et les horaires des Bus relais, en téléchargement sur tag.fr/infotrafic. Merci de votre compréhension.