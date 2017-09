Perturbation

TAG - Jusqu'au 15/09/2018.

En raison de travaux sur la commune de Corenc, et pour une durée d'un an environ, la ligne scolaire Corenc La Garenne - Meylan Lycée du Grésivaudan, est déviée entre les arrêts Haut Meylan et Corenc Mairie. Les arrêts Cizerain, St Bruno Malanot, St Germain et Chemin de l'Eglise ne sont pas desservis.