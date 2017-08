Perturbation

TAG - Jusqu'au 27/08/2017.

La ligne est déviée, en direction de Cité Jean Macé, entre les arrêts Docteur Martin et Docteur Mazet. En direction de Cité Jean Macé, l'arrêt Docteur Martin est transféré avant le carrefour Agutte Sembat et Lesdiguières, l'arrêt Victor Hugo est transféré à l'arrêt Gambetta, l'arrêt Docteur Mazet est transféré après le carrefour Gambetta et Félix Viallet. Attention, ces travaux impactent également les lignes C3 et C4. Retrouvez toutes les informations détaillées affichées aux arrêts.