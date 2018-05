Perturbation

TAG - Jusqu'au 15/12/2018.

L'itinéraire de la ligne est modifié entre les arrêts Docteur Martin et Grenoble Hôtel de Ville. L'arrêt Chavant, en direction de Maupertuis n'est pas desservi. Se reporter à l'arrêt Grenoble Hôtel de Ville de la ligne C. Dans la déviation, la ligne dessert les arrêts Verdun-Préfecture et Bir Hakeim des lignes 14 et 15. L'arrêt Grenoble Hôtel de Ville, en direction de Maupertuis, est déplacé devant le stade. L'arrêt Chavant, en direction de Jean Macé, est déplacé sur le Boulevard Jean Pain.