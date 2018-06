Perturbation

TAG - Du 06/06/2018 au 07/06/2018

La ligne ne circule pas, entre les arrêts Bayard et Gendarmerie, en raison de travaux d'enrobés. La ligne emprunte le Cours Saint André et Jean Jaurès, et dessert dans les 2 sens, les arrêts Bayard et Ecureuil de la ligne C2, et l'arrêt Flottibulle de la ligne 64. Merci de votre compréhension.