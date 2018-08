TAG - Jusqu'au 31/12/2018.

Nouveautés Rentrée 2018

Du lundi 03 septembre 2018 début de service à fin indéterminée

C7 : A partir du lundi 3 septembre, la ligne 11 devient la ligne C7, et dessert les mêmes arrêts, entre Echirolles Comboire et le Domaine Universitaire, et circule tous les jours de 5h30 à 1h du matin.

11 : A partir du lundi 3 septembre, la ligne 11 est remplacée par la ligne C7, entre Echirolles Comboire et le Domaine Universitaire.

17 : A partir du lundi 3 septembre, la ligne 17 est remplacée par 2 nouvelles lignes 25 et 26 directes et rapides vers le cœur de la Métropole. .

20 : A partir du lundi 3 septembre, la ligne 20 est renforcée et adaptée pour faciliter les déplacements quotidiens. 2 nouveaux terminus réaménagés à Sassenage : Les Engenières et Veurey-Voroize La Rive, ce qui permet une connexion directe avec la ligne 51 et le service de transport scolaires Sacado, à l'arrêt La Rive.

22 : A partir du 3 septembre, la ligne 22 ne dessert plus les arrêts Oxford et ZI de Saint-Martin-le-Vinoux. L’arrêt Louis Gagnière est rétabli, situé rue LouisGagnière.

25 : A partir du lundi 3 septembre, La ligne 25 remplace la ligne 17, entre LE GUA Les Saillants et GRENOBLE Colonel Dumont, proposant une nouvelle offre de transport dans le grand sud.

26 : A partir du lundi 3 septembre, La ligne 26 remplace la ligne 17, entre GRENOBLE Gares et LE GUA Les Saillants, SAINT-GEORGES-DECOMMIERS Gare, proposant une nouvelle offre de transport dans le grand sud.

45 : La ligne , évolue en proposant un nouvel itinéraire entre VIF LA VALONNE et VARCES ROND POINT DE L’EUROPE / CITÉ SCOLAIRE, et une nouvelle offre régulière. La ligne 45, est

en correspondance avec les nouvelles lignes 25 et 26.

46 : La ligne, évolue en proposant un nouvel itinéraire entre SAINT-PAUL-DEVARCES et VARCES ROND-POINT DE L’EUROPE / CITÉ SCOLAIRE, et des

nouvelles offres régulières et des services sur réservation supplémentaires. La ligne 46, est en correspondance avec les nouvelles lignes 25 et 26.

51 : A partir du lundi 3 septembre, la ligne 51 fusionne avec les lignes 52 et 53. Elle propose un itinéraire prolongé et des passages plus fréquents, entre VEUREY-VOROIZE Châtelard, VEUREY-VOROIZE La Rive et SAINTÉGRÈVE Gare. La ligne 51, facilite la connexion avec la ligne 20 et Sacado, à l'arrêt La Rive.

52 : A partir du lundi 3 septembre, la ligne 52 fusionne avec la ligne 51.

53 : A partir du lundi 3 septembre, la ligne 53 fusionne avec la ligne 51.

64 : La ligne est déviée dans les 2 sens, entre les arrêts Marie Curie et Flottibulle, en raison des travaux avenue Général De Gaulle. Les arrêts de Auguste Delaune à Grand Galet, ne sont pas desservis. Se reporter sur les arrêts Auguste Delaune et Auguste Ferrier de la ligne16 et les arrêts Bayard et Ecureuil de la ligne C2.

65 : A partir du lundi 3 septembre, la ligne 65 évolue et propose un nouvel itinéraire.La ligne est prolongée jusqu'à Vizille Le Péage.

