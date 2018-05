TAG - Du 26/05/2018 au 26/05/2018

Samedi 26 mai

De 9h30 à 15h

En raison d'une manifestation contre la politique du gouvernement, des perturbations sont à prévoir sur les lignes ci-dessous:

A : A partir de 9h30, la ligne ne circule pas entre les stations Gares et Verdun- Préfecture. Les stations, de Alsace Lorraine à Hubert Dubedout-Maison du Tourisme, ne sont pas desservies.

Arrêt non desservis : • Alsace-Lorraine• Gares en direction de Denis Papin• Hubert Dubedout - Maison duTourisme• Verdun - Préfecture en direction de La

Poya• Victor Hugo.

B : A partir de 9h30, la ligne ne circule pas entre les stations Gares et Sainte-Claire Les Halles. Les stations, de Hubert Dubedout-Maison du Tourisme à

Alsace-Lorraine, ne sont pas desservies.

Arrêt non desservis : • Alsace-Lorraine

• Gares en direction de Plaine des Sports • Hubert Dubedout - Maison du Tourisme • Sainte-Claire - Les Halles en directionde Presqu'île• Victor Hugo.

E : A partir de 10h, la ligne ne circule pas, entre les stations Louise Michel et Esplanade Centre. Les stations deLouise Michel à Alsace-Lorraine ne sont

pas desservies.

Arrêts non desservis : • Alliés• Alsace-Lorraine• Condorcet• Louise Michel• Vallier - Libération.

C1 : En fonction de l’avancée du cortège, la ligne est interrompue, entre les arrêts Docteur Mazet, terminus provisoire à l'arrêt Victor Hugo de la ligne 40, et

Grenoble Hôtel de Ville, se reporter à l'arrêt Chavant des lignes C4 et 13. Les arrêts Docteur Martin et Victor Hugo, ne sont pas desservis.

Arrêts non desservis : • Docteur Martin• Victor Hugo.

C3 : En fonction de l’avancée du cortège, la ligne est limitée à l'arrêt Foch-Ferrié, terminus provisoire à l'arrêt Chavant de la ligne C4 direction Victor Hugo. Les

arrêts, de Marceau-Jardin des Vallons à Victor Hugo, ne sont pas desservis.

Arrêts non desservis : • Championnet • Foch - Ferrié en direction de Victor Hugo • Marceau - Jardin des Vallons• Victor Hugo.

C4 : En fonction de l’avancée du cortège, la ligne est limitée à l'arrêt Chavant, terminus provisoire, en direction de Victor Hugo. Les arrêts, de Docteur

Martin à Victor Hugo ne sont pas desservis.

Arrêts non desservis : • Docteur Martin• Victor Hugo

12 : En fonction de l’avancée du cortège, la ligne est déviée, dans les deux sens, entre les arrêts Madeleine et Vallier-Docteur Calmette. Les arrêts, de Bir

Hakeim à Abbé Grégoire, ne sont pas desservis.

Arrêts non desservis : • Abbé Grégoire • Bir Hakeim • Championnet • Chorier - Condorcet • Condorcet • D'Alembert • Docteur Martin• Groupe Hospitalier Mutualiste• Saint-Bruno • Vallier - Docteur Calmette en directionde Les Alloves•Verdun - Préfecture.

13 : En fonction de l’avancée du cortège, la ligne est déviée, dans les deux sens, entre les arrêts Chavant et Mutualité. L'arrêt Chavant est situé boulevard Maréchal Joffre, et l'arrêt Driant, avenue Albert 1er de Belgique. Les arrêts Docteur Martin et Verdun-Préfecture ne sont pas desservis.

Arrêts non desservis : • Docteur Martin • Mutualité en direction de Prémol• Verdun - Préfecture.

16 : En fonction de l’avancée du cortège, la ligne est déviée, dans les deux sens, entre les arrêts Gustave Rivet et Saint Roch. Les arrêts, de Mutualité à Caserne de Bonne, ne sont pas desservis.