TAG - Jusqu'au 31/12/2018.

Nouveautés Rentrée 2018

Du lundi 03 septembre 2018 début de service à fin indéterminée

C7 : A partir du lundi 3 septembre, la ligne 11 devient la ligne C7, et dessert les mêmes arrêts, entre Echirolles Comboire et le Domaine Universitaire, et circule tous les jours de 5h30 à 1h du matin. Retrouvez le plan détaillé, et les horaires de la ligne, en téléchargement sur tag.fr.

11 : A partir du lundi 3 septembre, la ligne 11 est remplacée par la ligne C7, entre Echirolles Comboire et le Domaine Universitaire. Retrouvez toutes les infos détaillées sur tag.fr/infotrafic.

17 : A partir du lundi 3 septembre, la ligne 17 est remplacée par 2 nouvelles lignes 25 et 26 directes et rapides vers le cœur de la Métropole. Retrouvez toutes les infos détaillées sur tag.fr/infotrafic.

25 : A partir du lundi 3 septembre, La ligne 25 remplace la ligne 17, entre LE GUA Les Saillants et GRENOBLE Colonel Dumont, proposant une nouvelle offre de transport dans le grand sud. Retrouvez toutes les infos détaillées sur tag.fr.

26 : A partir du lundi 3 septembre, La ligne 26 remplace la ligne 17, entre GRENOBLE Gares et LE GUA Les Saillants, SAINT-GEORGES-DECOMMIERS Gare, proposant une nouvelle offre de transport dans le grand sud. Retrouvez toutes les infos détaillées sur tag.fr/infotrafic.

20 : A partir du lundi 3 septembre, la ligne 20 est renforcée et adaptée pour faciliter les déplacements quotidiens. 2 nouveaux terminus réaménagés à Sassenage : Les Engenières et Veurey-Voroize La Rive, ce qui permet une connexion directe avec la ligne 51 et le service de transport scolaires Sacado, à l'arrêt La Rive. Retrouvez toutes les infos détaillées sur tag.fr/infotrafic.

51 : A partir du lundi 3 septembre, la ligne 51 fusionne avec les lignes 52 et 53. Elle propose un itinéraire prolongé et des passages plus fréquents, entre VEUREY-VOROIZE Châtelard, VEUREY-VOROIZE La Rive et SAINTÉGRÈVE Gare. La ligne 51, facilite la connexion avec la ligne 20 et Sacado, à l'arrêt La Rive. Retrouvez toutes les infos détaillées sur tag.fr/infotrafic.

52 : A partir du lundi 3 septembre, la ligne 52 fusionne avec la ligne 51. Retrouvez toutes les infos détaillées sur tag.fr/infotrafic.

53 : A partir du lundi 3 septembre, la ligne 53 fusionne avec la ligne 51. Retrouvez toutes les infos détaillées sur tag.fr/infotrafic.