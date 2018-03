TAG - Du 08/03/2018 au 30/03/2018

Du jeudi 8 mars 7h à fin indéterminée





La ligne est déviée, dans les deux sens, entre les arrêts "Curie - Vercors" et "Charmettes". A partir de 7h, et pendant le temps de l'intervention, les arrêts "Charmettes" en direction de "Presqu'île", et "Rue Pasteur" ne sont pas desservis. Veuillez vous reporter aux arrêts "Pasteur" et "Place du Marché Cachin" de la ligne 19.



Arrêts non desservis : "Charmettes" direction "Presqu'île", "Rue Pasteur"