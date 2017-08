TAG - Jusqu'au 25/08/2017.

Du mardi 18 avril au dimanche 27 août 2017

Travaux au centre ville de Grenoble

C1 : La ligne est déviée, en direction de Cité Jean Macé, entre les arrêts "Docteur Martin" et "Docteur Mazet". En direction de Cité Jean Macé, l'arrêt "Docteur Martin" est transféré avant le carrefour Agutte Sembat et Lesdiguières, l'arrêt "Victor Hugo" est transféré à l'arrêt "Gambetta", l'arrêt Docteur "Mazet" est transféré après le carrefour Gambetta et Félix Viallet.





Arrêts non desservis : Victor Hugo en direction de Cité Jean Macé.

C3 : Le terminus de départ de l'arrêt "Victor Hugo", en direction de Centre du Graphisme, est déplacé cours Lafontaine à 250 m. L'arrêt "Gambetta" n'est plus desservi.

L'arrêt Victor Hugo direction Centre du Graphisme n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Arrêt non desservi : Gambetta

C4 : Le terminus de départ de l'arrêt "Victor Hugo", en direction de Le Verderet, est déplacé à 50 m. L'arrêt "Docteur Martin" direction Victor Hugo est transféré avant le carrefour Agutte Sembat et Lesdiguières. Le terminus Victor Hugo (arrivée, cours Lafontaine) n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.