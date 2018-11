TAG - Du 19/11/2018 au 22/11/2018

Travaux de nuit

du lundi 19 novembre au jeudi 22 novembre 2018 tous les jours de 21h10 à fin de service

A. : A partir de 21h10, la ligne circule uniquement entre les arrêts "Denis Papin", et "Verdun - Préfecture", en raison de travaux de maintenance. Des Bus relais assurent la liaison entre les arrêts "Verdun - Préfecture", et "La Poya".

Retrouvez le plan détaillé, et les horaires des Bus relais, en téléchargement sur tag.fr/infotrafic.

Arrêt non desservi : • Hubert Dubedout - Maison du Tourisme

B. : A partir de 21h10, la ligne circule uniquement entre les arrêts "Plaine des Sports", et "Notre-Dame - Musée", en raison de travaux de maintenance. Des Bus relais assurent la liaison entre les arrêts "Notre-Dame - Musée" et "Presqu'île", avec une correspondance à l'arrêt "Palais de Justice", à partir des arrêts "Gares" ou "Saint-Bruno". Retrouvez le plan détaillé, et les horaires des Bus relais, en téléchargement sur tag.fr/infotrafic

Arrêts non desservis : • Hubert Dubedout - Maison du Tourisme • Sainte-Claire - Les Halles