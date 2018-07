TAG - Du 14/07/2018 au 14/07/2018

samedi 14 juillet de 14h30 à 19h30

A. A partir de 17h00, la ligne ne circule pas entre les stations Gares, et Verdun-Préfecture, en raison de la parade militaire place de Verdun. Les stations, de Alsace-Lorraine à Hubert Dubedout-Maison du Tourisme, ne sont pas desservies. Merci de votre compréhension. • Alsace-Lorraine • Hubert Dubedout - Maison du Tourisme • Victor Hugo

12. A partir de 14h30, la ligne est déviée dans les 2 sens, entre les arrêts Madeleine et Championnet, en raison de la parade militaire place de Verdun. Les arrêts de Bir Hakeim à Docteur Martin, ne sont pas desservis. Merci de votre compréhension. • Bir Hakeim • Docteur Martin • Verdun - Préfecture

13. A partir de 14h30, la ligne est déviée dans les 2 sens, entre les arrêts Clémenceau et Mutualité, en raison de la parade militaire place de Verdun. Les arrêts de Auguste Ravier à VerdunPréfecture, ne sont pas desservis. Merci de votre compréhension. • Auguste Ravier • Chavant • Docteur Martin • Driant • Mutualité en direction de Lycée du Grésivaudan • Verdun - Préfecture

14. A partir de 14h30, la ligne est limitée à l'arrêt Flandrin-Valmy, en raison de la parade militaire place de Verdun. L’arrêt Flandrin-Valmy devient terminus provisoire. Merci de votre compréhension. • Bir Hakeim • Verdun - Préfecture

15. A partir de 14h30, la ligne est limitée à l'arrêt Flandrin-Valmy, en raison de la parade militaire place de Verdun. L’arrêt Flandrin-Valmy devient terminus provisoire. Merci de votre compréhension. • Bir Hakeim • Verdun - Préfecture

16. A partir de 14h30, la ligne est déviée dans les 2 sens, entre les arrêts Gustave Rivet et Mutualité, en raison de la parade militaire place de Verdun. Les arrêts de Caserne de Bonne à Verdun-Préfecture, ne sont pas desservis. Merci de votre compréhension. • Caserne de Bonne • Docteur Martin • Mutualité en direction de Gendarmerie • Verdun - Préfecture

C1. La ligne est déviée, en direction de Maupertuis, entre les arrêts Docteur Martin et Grenoble Hôtel de Ville, en raison de la parade militaire place de Verdun. L'arrêt Chavant en direction de Maupertuis, n'est pas desservi. Se reporter sur l' arrêt Caserne de Bonne de la ligne 16, et de l'arrêt provisoire Chavant des lignes 13 et C4. Merci de votre compréhension. • Chavant en direction de Maupertuis