TAG - Du 25/03/2019 au 30/06/2019

du lundi 25/03/2019 début de service au dimanche 30/06/2019 fin de service

65. La ligne est déviée dans les 2 sens, entre les arrêts Brié Eglise et L'Alliance, en raison de travaux. Au départ de Grand Place en direction du Péage de Vizille, une correspondance est possible avec la ligne 70, qui dessert tous les arrêts de l'Avenue de la Vénaria. Les départs de l'arrêt Chantefeuille de 6h30, 9h30 et 15h00 en direction de Grand Place sont assurés normalement, ainsi que les départs de Grand Place de 8h50, 9h35, 10h20, 14h20 et 15h35, en direction de Chantefeuille.

70. La ligne est déviée dans les 2 sens, entre les arrêts Montchaboud le village et Ecoles Joliot-Curie en raison de travaux. Merci de votre compréhension. • Chantefeuille