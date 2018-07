TAG - Jusqu'au 31/07/2018.

Du lundi 9 juillet 16:13 à fin indéterminée

La ligne est déviée dans les 2 sens, entre les arrêts Marie Curie et Flottibulle, en raison des travaux avenue Général De Gaulle.

Les arrêts de Auguste Delaune à Grand Galet, ne sont pas desservis.

Se reporter sur les arrêts Auguste Delaune et Auguste Ferrier de la ligne16 et les arrêts Bayard et Ecureuil de la ligne C2.





Arrêts non desservis : Auguste Delaune, Denis Papin, Gay Lussac, Grand Galet