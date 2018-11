TAG - Du 03/12/2018 au 05/12/2018

Du lundi 3 décembre 09h00 au mercredi 5 décembre 12h00





Le 3 et 4 décembre, la ligne ne circule pas de 9h à 16h, entre les arrêts "Roudier" et "La Cime de Mont-Quaix" en raison de travaux suite à un glissement de terrain.

Le 5 décembre, la ligne ne circule pas de 9h à 12h, entre les arrêts "Roudier" et "La Cime de Mont-Quaix".

L’arrêt "Le Charpen" devient terminus provisoire.



Arrêts non desservis : Bas de Mont-Quaix, Fontvieille, La Cime de Mont-Quaix, Mont-Quaix, Roudier, Sous La Frette