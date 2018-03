TAG - Du 13/03/2018 au 31/03/2018

Du mardi 13 mars 13h30 au samedi 31 mars à 12h

En raison de la Vogue de Vizille des perturbations sont à prévoir sur les lignes :

23 : La ligne est déviée, dans les deux sens, entre les arrêts Vizille "Lycée" et "Les Allas". En direction de Vizille Le Péage,l'arrêt provisoire "Place du Château" se situe devant la pharmacie.

70 : La ligne est déviée, dans les deux sens, entre les arrêts "Vénaria" et Vizille "Lycée". En direction de Champ-sur- Drac ZA La Plaine : les arrêts "L'Alliance", "Parc Vöringhen" et "Les Forges" ne seront pas desservis. Pour Parc Vöringhen se reporter à l'arrêt provisoire devant le groupe scolaire à l'angle de la Rue Colonel Manhès et de la Rue Ferrafiat. En direction de Montchaboud : l'arrêt provisoire "Place du Château" se situe en face de la pharmacie.

Dessertes scolaires : La ligne est déviée, dans les deux sens, entre les arrêts Vizille "Lycée" et "Les Allas". En direction de Vizille Le Péage, l'arrêt provisoire "Place du Château" se situe devant la pharmacie.