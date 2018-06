TAG - Du 06/06/2018 au 07/06/2018

La ligne ne circule pas, entre les arrêts "Bayard" et "Gendarmerie", en raison de travaux d'enrobés.

La ligne emprunte le Cours Saint André et Jean Jaurès, et dessert dans les 2 sens, les arrêts "Bayard" et "Ecureuil" de la ligne C2, et l'arrêt "Flottibulle" de la ligne 64.



Arrêts non desservis : Colonel Manhès, Danielle Casanova, Gendarmerie, Vassieux