TAG - Du 09/07/2018 au 10/07/2018

Du lundi 9 juillet 2018 21h au mardi 10 juillet 2018 5h



La ligne est déviée dans les deux sens de circulation, entre les arrêts et "Le Carina" et "Etienne Grappe", en raison de travaux sur ouvrage d'art du Pont.

Les arrêts de "Potié" à "Saint-Martin-d'Hères Village", ne sont pas desservis.



Arrêts non desservis : Croix du Pâtre, Maisons Blanches, Potié, Saint-Martin-d'Hères Village