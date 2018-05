TAG - Du 22/05/2018 au 15/07/2018

Du mardi 22 mai 2018 15:45

à fin indéterminée

A partir du 22 mai, le départ de 16h55 terminus "Saint-Paul Place", en direction de Saint-Paul-de-Varces est supprimé. Se reporter sur le départ à destination du Mont.



En direction de Varces République et Aubépin, deux nouveaux départs à 15h45 et 16h25, direction République via Le Rochefort (correspondance ligne 17).

Un seul départ à 16h55 desservant Le Rochefort, République et Aubépin.

>> voir dépliant information