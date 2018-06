TAG - Du 15/06/2018 au 15/06/2018

Vendredi 15 juin 2018

De 8h30 à 13h30

En raison des « 130 ans des troupes de montagnes » à Grenoble,des perturbations sont à prévoir sur les lignes :

A : A partir de 10h, la ligne ne circule pas entre les stations Gares et Verdun - Préfecture, en raison de la prise d'armes à Verdun et du défilé des troupes de montagne.

Les stations, de Hubert Dubedout - Maison du Tourisme à Alsace-Lorraine,ne sont pas desservies.

Arrêts non desservis : • Alsace-Lorraine• Hubert Dubedout - Maison du Tourisme• Victor Hugo.

B : A partir de 10h, la ligne ne circule pas entre les stations Sainte-Claire - Les Halles et Gares, en raison de la prise d'armes à Verdun et du défilé des troupes de montagne.

Les stations, de Hubert Dubedout - Maison du Tourisme à Alsace-Lorraine,ne sont pas desservies.

Arrêts non desservis : • Alsace-Lorraine• Hubert Dubedout - Maison du Tourisme• Victor Hugo.

12 : La ligne est déviée dans les 2 sens, entre les arrêts Championnet et Madeleine, en raison de la prise d'armes à Verdun et du défilé des troupes de montagne..

Les arrêts de Bir Hakeim à Docteur Martin, ne sont pas desservis.

Arrêts non desservis : • Bir Hakeim • Docteur Martin • Verdun - Préfecture.

13 : La ligne est déviée dans les 2 sens, entre les arrêts Chavant et Mutualité en raison de la prise d'armes à Verdun et du défilé des troupes de montagne. Les arrêts Docteur Martin et Verdun - Préfecture, ne sont pas desservis.

Arrêts non desservis : • Docteur Martin • Verdun - Préfecture.

14 : La ligne ne circule pas, entre les arrêts Flandrin - Valmy et Verdun - Préfecture, en raison de la prise d'armes à Verdun et du défilé des troupes de montagne.

L’arrêt Flandrin - Valmy devient terminus provisoire.

Arrêts non desservis : • Bir Hakeim • Verdun - Préfecture.

15 : La ligne ne circule pas, entre les arrêts Flandrin - Valmy et Verdun - Préfecture, en raison de la prise d'armes à Verdun et du défilé des troupes de montagne.

L’arrêt Flandrin - Valmy devient terminus provisoire.

Arrêts non desservis : • Bir Hakeim • Verdun - Préfecture.

16 : La ligne est déviée dans les 2 sens, entre les arrêts Mutualité et Gustave Rivet, en raison de la prise d'armes à Verdun et du défilé des troupes de montagne.

Les arrêts de Verdun - Préfecture à Caserne de Bonne, ne sont pas desservis.

Arrêts non desservis : • Caserne de Bonne• Docteur Martin • Verdun - Préfecture.

C1 : La ligne ne circule pas entre les arrêts, Docteur Mazet et Grenoble Hôtel de Ville, en raison de la prise d'armes à Verdun et du défilé des troupes de montagne.

Les arrêts, de Chavant à Victor Hugo ne sont pas desservis. En direction de Cité Jean Macé, se reporter à l'arrêt Victor Hugo de la ligne 40, rue de Belgrade. En direction de

Maupertuis, se reporter à l'arrêt Chavant des lignes C4 et 13.

C3 : La ligne ne circule pas entre les arrêts Foch - Ferrié et Victor Hugo, en raison de la prise d'armes à Verdun et du défilé des troupes de montagne.L’arrêt Foch - Ferrié devient terminus

provisoire.

Arrêts non desservis : • Championnet • Marceau - Jardin des Vallons • Victor Hugo.

C4 : La ligne ne circule pas, entre les arrêts Chavant et Victor Hugo, en raison de laprise d'armes à Verdun et du défilé des troupes de montagne.

L’arrêt Chavant devient terminus provisoire.