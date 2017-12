Perturbation

TAG - Du 24/12/2017 au 24/12/2017

A l'occasion des fêtes de fin d'année, et en raison de l'ouverture exceptionnelle des commerces, les bus circulent avec une fréquence plus importante. Un bus toutes les 20 minutes au départ de Verdun en direction de Domène Mairie, et toutes les 40 minutes au départ de Chenevières et Les Arnauds en direction de Verdun.